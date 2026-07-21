Українцям варто позбутися деяких купюр гривні: які банкноти у списку на виліт

Гроші в руках і монети в роликах. Фото: Новини.LIVE, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці не зможуть використати деякі купюри гривні у 2026 році. Національний банк вилучив з обігу певні зразки готівки з метою оновлення грошової маси. Тому нашим громадянам необхідно замінити старі банкноти на монети відповідного номіналу чи накопичити більшу суму для заміни на дійсні купюри.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Яких купюр гривні слід позбутися

Станом на липень 2026 року статус платіжного засобу втратили банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Ці гроші не можна використати в розрахункових операціях, їх не видають у касах банківських установ та не підкріплюють термінали самообслуговування.

Аналогічна доля спіткала купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років. Поступово вилучають з готівкового обігу новіші банкноти, зокрема 20, 50, 100, 200 та 500 гривень третього покоління. Вони залишилися платоспроможними, однак ними не поповнюють каси банків.

Українці можуть обміняти недійсні гривні, відвідавши будь-яку фінансову установу чи підрозділ НБУ. Бажано позбутися цих купюр та отримати платіжну готівку, поки регулятор не попередив про повноцінне припинення процедури заміни.

Яким буде дизайн нових купюр гривні

Раніше ми розповідали, що з 4 вересня 2026 року Національний банк поповнить готівковий обіг купюрами номіналу 2 000 грн. На лицьовій стороні розмістили портрет поета-шістдесятника Василя Стуса, на звороті — філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Всі банкноти виконані у синьому кольорі з фіолетовими та рожевими тонами. Водночас регулятор ухвалив рішення змінити шрифт, яким зроблений напис номіналу на звороті. Дизайнери звернули увагу на його схожість з роботою громадянки Росії.

Щоб уникнути асоціацій з країною-агресором, НБУ використає на купюрах офіційну кириличну версію шрифту Bickham Script без авторських варіацій.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи вплине випуск купюр по 2 000 грн на роботу терміналів і банкоматів. Фінансовим установам доведеться переналаштувати своє обладнання для ефективної видачі готівки користувачам. Це не відобразиться на термінах випуску банкнот.

Також Новини.LIVE розповідали, що українка не змогла обміняти 100-доларову купюру. Дівчині відмовили в обслуговуванні через невеликий напис маркером на банкноті. Що цікаво, ці гроші клієнтка фінансової установи отримала в обмінному пункті.