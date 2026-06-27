Українці можуть тимчасово не платити за зв'язок: який тарифний план варто підключити

Тарифний план від Vodafone. Фото: Google Maps, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці можуть шукати вигідні тарифні плани для економії на мобільному зв'язку. Vodafone пропонує абонентам акцію, згідно з якою плата за пакет послуг скасовується на два місяці. Це допомагає клієнтам компанії знизити витрати на обслуговування.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Vodafone.

Який тарифний план коштує 0 грн

Стандартна плата за пакет послуг GigaCombo становить 350 грн/міс., однак у разі зміни тарифного плану чи перенесення мобільного номера у мережу вартість скасовується на два місяці. Для нових абонентів знижка дорівнює 100 грн на перші три місяці користування.

"Спеціальна пропозиція діє незалежно від дати підключення. Вона поширюється на залишок місяця підключення та наступний повний місяць", — уточнили в Vodafone.

За свої гроші українці отримають таке наповнення:

безлімітний трафік;

11 ГБ у роумінгу (27 країн ЄС);

безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с;

необмежені дзвінки в мережі;

500 хвилин на розмови по Україні та в ЄС;

понад 90 ТБ-каналів з Vodafone TV;

50 хвилин на дзвінки з України в ЄС і між ними.

Для налаштування домашнього інтернету на максимальній швидкості необхідно підключити абонентський термінал. Ним забезпечує мобільний оператор без додаткової плати. Технологія може гарантувати надійний сигнал і доступ до швидкісного оптичного інтернету в будь-який час доби.

Приховані можливості від Vodafone

Раніше ви розповідали, як абоненти Vodafone заощаджують кошти на мобільному зв'язку. Існує декілька прихованих можливостей, наприклад, зниження вартості тарифного плану у разі перенесення номера від конкурента. Скориставшись сервісом MNP, можна отримати знижку від 70 до 200 грн.

Окрема акція "ХОТ" передбачає надання додаткового наповнення: 500 хвилин на розмови по Україні та в ЄС плюс 25 або 50 ГБ мобільного трафіку. Обсяг послуг залежить від умов обслуговування.

Також Vodafone пропонує підключити "Рік без абонплат" корпоративним абонентам. Заплативши наперед за 12 місяців, можна заощадити один платіж. Натомість наповнення тарифних планів залишається незмінним.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які тарифні плани вигідно підключити пенсіонерам у липні. Ми дізналися, що пропонує Київстар, Vodafone та lifecell станом на 2026 рік. Вартість обслуговування перебуває у діапазоні 190-220 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці тимчасово не зможуть скористатися послугою перенесення номера. Регулятор призупинить роботу сервісу з 29 червня до 1 липня. Відновлення процесів відбудеться вранці 2 липня.