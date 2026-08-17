Знеструмлення у п'яти областях: Міненерго повідомило про ситуацію зі світлом 17 серпня

Енергетик відновлює світло. Фото: Новини.LIVE

Росія продовжує знищувати українську енергетику. Чергові обстріли цивільної інфраструктури призвели до знеструмлень у кількох регіонах України. Найважче становище залишається на півдні, де ворог завдав найбільших пошкоджень об'єктам живлення.

Про це повідомляє Міненерго, передають Новини.LIVE.

Де є знеструмлення споживачів

Через обстріли прифронтових та прикордонних територій частково відсутнє електропостачання споживачів у таких регіонах:

Донецька область. Запорізька область. Сумська область. Харківська область.

Найскладніша ситуація зараз на Херсонщині. Там через цілеспрямовані удари без світла опинилася найбільше громадян.

Чи будуть відключення світла

Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, щоб повертати світло в оселі одразу після того, як дозволяє безпекова ситуація.

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Наразі графіків відключень чи обмежень для населення на сьогодні не передбачають. Проте ситуація може змінитись у будь-який момент. Про всі зміни щодо стану енергосистеми оператори систем розподілу повідомлятимуть на власних офіційних сторінках.

Як уникнути відключень світла

Для стабільної роботи системи громадян закликають свідомо розподіляти навантаження на мережу. Зокрема енергетики просять перенести використання енергоємних приладів на денний час — з 10 до 16 години. А мінімізувати використання — з 18 до 22, коли в енергосистемі піковий період навантаження.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали як заощадити на оплаті комунальних послуг в майбутньому опалювальному сезоні. Власники будинків та квартир, які використовують електроопалення, мають можливість зекономити понад 10 000 гривень. Основна умова для застосування знижки — наявність офіційно зареєстрованої установки електроопалення.

Також Новини.LIVE повідомляли про виклики, які можуть очікувати на українців цієї зими. Через пошкодження внутрішньої генерації, енергосистема вкрай вразлива. За словами експертів, плани щодо знищення енергосистеми України не полишають ворога не на мить.