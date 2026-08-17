Отключение электроэнергии в пяти областях: Минэнерго сообщило о ситуации с электроснабжением 17 августа

Энергетик восстанавливает электроснабжение. Фото: Новини.LIVE

Россия продолжает уничтожать украинскую энергетику. Очередные обстрелы гражданской инфраструктуры привели к отключениям электроэнергии в нескольких регионах Украины. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется на юге, где враг нанес наибольший ущерб объектам энергоснабжения.

Об этом сообщает Минэнерго, передают Новини.LIVE.

Где наблюдаются отключения электроэнергии у потребителей

Из-за обстрелов прифронтовых и приграничных территорий частично отсутствует электроснабжение потребителей в следующих регионах:

Донецкая область. Запорожская область. Сумская область. Харьковская область.

Самая сложная ситуация сейчас в Херсонской области. Там из-за целенаправленных ударов без света оказалось больше всего граждан.

Будут ли отключения света

Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы восстанавливать электроснабжение в домах сразу же, как только это позволит обстановка с безопасностью.

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На данный момент графики отключений или ограничений для населения не предусмотрены. Однако ситуация может измениться в любой момент. Обо всех изменениях, касающихся состояния энергосистемы, операторы систем распределения будут сообщать на своих официальных страницах.

Как избежать отключений света

Для стабильной работы системы граждан призывают сознательно распределять нагрузку на сеть. В частности, энергетики просят перенести использование энергоемких приборов на дневное время — с 10 до 16 часов. А свести к минимуму потребление — с 18 до 22, когда в энергосистеме пиковый период нагрузки.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как сэкономить на оплате коммунальных услуг в предстоящем отопительном сезоне. Владельцы домов и квартир, использующие электроотопление, имеют возможность сэкономить более 10 000 гривен. Основное условие для получения скидки — наличие официально зарегистрированной системы электроотопления.

Также Новини.LIVE сообщали о вызовах, которые могут ожидать украинцев этой зимой. Из-за повреждений внутренней генерации энергосистема крайне уязвима. По словам экспертов, планы по уничтожению энергосистемы Украины не покидают врага ни на мгновение.