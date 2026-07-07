Ціни, яких давно чекали українці: скільки коштують яйця в супермаркетах

Курячі яйця в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

В Україні продовжують помірно падати ціни на курячі яйця, хоча в більшості супермаркетів показники стабілізувалися. Влітку традиційно настає пора бюджетного продукту, оскільки на ринку більшає пропозиції від дрібних виробників. Ми дізналися, що відбувається з цінами в першій половині липня 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки мінімально коштує упаковка яєць в супермаркетах України.

Ціни на яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 59,80-61,50 грн станом на вівторок, 7 липня. Індекс споживчих цін у липні склав 92,76%, тобто продукт подешевшав на 7,24% відносно червня. Минулого місяця індекс становив 86,91%, що свідчить про сповільнення зниження вартості.

Ми промоніторили онлайн-магазини популярних мереж супермаркетів в Україні та дізналися, яку мінімальну суму споживачі повинні віддати за упаковку яєць. В деяких магазинах ціни скоригували у бік зменшення:

Варус — 49,90 грн;

АТБ — 47,90 грн (було 50,90 грн);

Новус — 50,99 грн (було 52,39 грн);

Сільпо — 48,29 грн (було 52,17 грн);

Метро — 55 грн;

Ашан — 56,40 грн (було 57,50 грн);

Фора — 47,90 грн (було 57,90 грн);

МегаМаркет — 60,50 грн.

Мінімальна вартість курячих яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Так само подешевшали поштучні яйця. Купуючи нефасований продукт, відвідувачі супермаркетів можуть суттєво економити. Наприклад, у Варусі встановили ціну 1,99 грн/шт. (2,99 грн без знижки), тобто десяток обійдеться споживачам всього в 20 грн. У Форі вартість перебуває на рівні 3,49 грн/шт., в Ашані — 3,40 грн/шт., у МегаМаркеті — 5 грн/шт.

Коли шукати знижки в магазинах

Раніше ми розповідали, в який час доби супермаркети найчастіше знижують ціни на товари. Знайти більше продуктів зі знижками можна ближче до кінця дня, тобто ввечері. По-перше, чимало позицій в асортиментах не доживають до ранку.

Іншими словами, закінчується термін придатності у свіжої випічки, риби, м'яса, кулінарії, деяких овочів/фруктів. Працівники закладів організовують розпродажі, щоб реалізувати якомога більше товарів до кінця робочого дня.

По-друге, часто продукти привозять вночі або рано вранці, тому необхідно заздалегідь звільнити місця на полицях для нових поставок. По-третє, якщо термін придатності їжі наближається до свого завершення, магазинам вигідніше реалізувати її з уцінкою, ніж повністю втратити дохід у разі списання.

Загалом саме ввечері спостерігається найбільший трафік відвідувачів, отже заклади намагаються стимулювати споживачів до активних покупок, знижуючи ціни на деякі товари.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в супермаркеті Сільпо помітили "розумні" візки. Їх обладнали екраном зі штучних інтелектом. Споживачі можуть формувати електронний кошик і платити за товари через мобільний застосунок Сільпо, не проходячи чергу на касі.

Також Новини.LIVE розповідали, що ціни на морепродукти можуть піднятися у всьому світі. Причина — дефіцит анчоусів через скорочення вилову. Їх вартість зросла на 80% порівняно з 2025 роком. Це може призвести до дорожчання риби, яку вирощують на аквакультурних фермах.