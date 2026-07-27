Тарифи на воду переписують по всій країні: на кого чекає подорожчання з 1 серпня

Тарифи на воду в Україні з 1 серпня. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

В Україні почали масово змінювати тарифи на воду після того, як право встановлювати їх передали від НКРЕКП до місцевої влади. Тепер кожна громада самостійно визначає вартість централізованого водопостачання та водовідведення. У багатьох містах нові ціни вже діють, а з 1 серпня подорожчання очікує ще частину українців.

Про те, що буде з тарифами на воду в Україні з 1 серпня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Де суттєво подорожчає вода з 1 серпня

Одне з найбільших підвищень із 1 серпня чекає на споживачів КП "Полтававодоканал". Зараз жителі області платять 33,76 грн за кубометр, а вже з початку серпня тариф становитиме 83,71 грн.

Як зміниться вартість води в Полтаві. Фото: Скриншот

Тобто вартість водопостачання та водовідведення збільшиться майже у два з половиною рази.

Де вода вже подорожчала

Першими тарифи переглянули ще в червні. Тоді більше за воду почали платити мешканці Запоріжжя, Луцька та Чернівців. У липні нові розцінки запровадили також у:

Дніпрі. Вінниці. Рівному. Ужгороді. Черкасах. Тернополі. Хмельницькому. Івано-Франківську.

Вартість води в Умані з 1 липня 2026 року. Фото: Скриншот

Найдорожча вода серед міст, де переглянули тарифи, наразі в Умані — 157,32 грн за кубометр.

Що буде з тарифами на воду у столиці

У столиці нові тарифи поки що не затвердили, але "Київводоканал" уже подав свої розрахунки до міської влади. Якщо їх погодять:

водопостачання коштуватиме 50,69 грн за кубометр замість нинішніх 16,16 грн;

водовідведення — 38,21 грн замість 14,22 грн.

У такому разі загальний тариф зросте до 88,90 грн за кубометр. Це на 58,52 грн більше, ніж зараз.

Де ще планують підвищення тарифів на воду для населення

У кількох містах проєкти нових тарифів уже підготували, але вони ще мають пройти погодження місцевої влади.

Львів — з 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр. Чернігів — з 30,91 грн до 77,71 грн за кубометр. Житомир — з 37,54 грн до 82,23 грн за кубометр. Кропивницький — з 45,97 грн до 109,14 грн за кубометр.

В Одесі також поки тарифи не змінювали, але якщо проєкт "Інфоксводоканалу" затвердять, вартість може зрости з 35,16 грн до 93,66 грн за кубометр.

Чому в містах України масово підвищують тарифи на воду

Причина масового перегляду тарифів — зміна правил. У червні повноваження щодо встановлення цін на воду передали від НКРЕКП органам місцевого самоврядування.

Тепер саме міські ради та громади вирішують, якими будуть економічно обґрунтовані тарифи для своїх водоканалів. Через це в різних регіонах України почалася хвиля перегляду вартості послуг.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні й надалі змінюють тарифи на комунальні послуги. В Ірпінській громаді з 1 серпня 2026 року зросте вартість водопостачання та водовідведення для населення — за кожен кубометр доведеться платити більше.

Також Новини.LIVE розповідали, що не всі приватні будинки можна під'єднати до централізованого водопостачання. Через це багато власників обирають буріння власної свердловини. Саме тому українців цікавить, скільки коштуватимуть такі роботи у 2026 році.