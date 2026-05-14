Старий мобільний телефон можна дорого продати: які моделі дуже цінні

Продаж старих мобільних телефонів. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Колекціонери готові заплатити величезні гроші за ностальгію, зокрема старі мобільні телефони. Деякі моделі iPhone, Motorola, Nokia та BlackBerry здатні принести дохід у десятки тисяч доларів. Тому не варто викидати непрацюючі пристрої, бо вони можуть стати джерелом великого прибутку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання LIFE.

Які моделі телефонів дорого коштують

Одним із яскравих прикладів заробітку на ностальгії став продаж на аукціоні нерозпакованого iPhone першого покоління (2007 року випуску). Телефон в ідеальному стані з непошкодженою коробкою придбали за шалені гроші — 190 000 доларів (8,3 млн гривень за офіційним курсом НБУ станом на травень 2026 року).

Перелік інших дорогих моделей, здебільшого випущених у 90-х роках минулого століття або на початку 2000-х, які зберегли статус культової речі, включає:

Motorola DynaTAC 8000X, Razr V3, MicroTAC 9800X у більму кольорі;

Nokia 3310, 7280, 8110, N79, 6310;

BlackBerry Porsche Design P’9981;

NEC IDO Japan;

Philips Porty;

Bosch Cartel-T.

"За ці моделі платять сотні тисяч доларів за кордоном, а подекуди і мільйонні суми, особливо якщо вони збереглися в бездоганному стані та мають оригінальну упаковку", — йдеться на порталі.

Читайте також:

Однак варто розуміти, що не всі мобільні телефони давніх років випуску цікавлять колекціонерів. Чимало рідкісних моделей не здатні похвалитися попитом на ринку, навіть попри ностальгію та історичну цінність.

Як продати телефон дорожче

В Україні на онлайн-аукціонах і порталах з оголошеннями можна продавати старий телефон, заробивши трохи грошей. Не завадить підготувати річ до реалізації — кілька простих кроків допоможуть покращити зовнішній вигляд лоту і збільшити його вартість.

По-перше, бажано відшукати оригінальну коробку і предмети комплектації: зарядний пристрій, навушники, документи та ін. Наявність посібника користувача стане додатковим важелем у перемовинах із потенційними покупцями.

По-друге, слід позбутися несправності та слідів експлуатації (в межах можливого). Чим кращий вигляд має телефон, тим більшу ціну може встановити власник. Бо навіть колекціонери не заплатять за пристрій, який розвалюється у руках.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відомо про найбагатшу людину Німеччини. На 29-й позиції в рейтингу Forbes розташувався Дітер Шварц — власник групи компаній Schwarz, яка керує мережами супермаркетів Lidl та Kaufland. Його статки оцінили у 67,2 млрд доларів станом на травень 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки заробляє популярна блогерка-мільйонниця Оля Шевченко (Olya Shelby) з Instagram. За її сторінкою слідкують понад 2 млн користувачів соціальної мережі. А середній прибуток з реклами сягає 2-3 тисячі доларів на місяць.