Старый мобильный телефон можно дорого продать: какие модели очень ценны

Коллекционеры готовы заплатить огромные деньги за ностальгию, в частности за старые мобильные телефоны. Некоторые модели iPhone, Motorola, Nokia и BlackBerry способны принести доход в десятки тысяч долларов. Поэтому не стоит выбрасывать неработающие устройства, ведь они могут стать источником большой прибыли.

Какие модели телефонов дорого стоят

Одним из ярких примеров заработка на ностальгии стала продажа на аукционе нераспакованного iPhone первого поколения (2007 года выпуска). Телефон в идеальном состоянии с неповрежденной коробкой приобрели за бешеные деньги — 190 000 долларов (8,3 млн гривен по официальному курсу НБУ по состоянию на май 2026 года).

Перечень других дорогих моделей, в основном выпущенных в 90-х годах прошлого века или в начале 2000-х, которые сохранили статус культовой вещи, включает:

Motorola DynaTAC 8000X, Razr V3, MicroTAC 9800X в белом цвете;

Nokia 3310, 7280, 8110, N79, 6310;

BlackBerry Porsche Design P'9981;

NEC IDO Japan;

Philips Porty;

Bosch Cartel-T.

"За эти модели платят сотни тысяч долларов за рубежом, а иногда и миллионные суммы, особенно если они сохранились в безупречном состоянии и имеют оригинальную упаковку", — говорится на портале.

Однако следует понимать, что не все мобильные телефоны давних лет выпуска интересуют коллекционеров. Многие редкие модели не способны похвастаться спросом на рынке, даже несмотря на ностальгию и историческую ценность.

Как продать телефон дороже

В Украине на онлайн-аукционах и порталах с объявлениями можно продавать старый телефон, заработав немного денег. Не помешает подготовить вещь к реализации — несколько простых шагов помогут улучшить внешний вид лота и увеличить его стоимость.

Во-первых, желательно отыскать оригинальную коробку и предметы комплектации: зарядное устройство, наушники, документы и пр. Наличие руководства пользователя станет дополнительным рычагом в переговорах с потенциальными покупателями.

Во-вторых, следует избавиться от неисправности и следов эксплуатации (в пределах возможного). Чем лучше выглядит телефон, тем большую цену может установить владелец. Потому что даже коллекционеры не заплатят за устройство, которое разваливается в руках.

