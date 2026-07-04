Скільки коштує обгородити ділянку парканом: українка назвала реальні витрати у 2026 році

Вартість паркану в Україні. Фото: Новини.LIVE, кадр із відео, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Мешкаючи у приватному будинку, особливо в сільській місцевості, не обійтися без паркану. Українська родина поділилася в соціальній мережі інформацією, скільки коштів було витрачено на матеріали. Сума може стати орієнтиром для інших людей, які планують прокласти паркан навколо оселі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис користувачки соцмережі Instagram.

Скільки коштує паркан у 2026 році

Чоловік із дружиною вирішили оновити земельну ділянку навколо будинку та обрали для відгородження території так звану 3D-сітку. Її змонтували з трьох сторін, а фасад залишили відкритим для майбутніх дизайнерських рішень.

"Робочий метраж склав 160 метрів погонних. Параметри сітки такі: висота паркану — 1,5 метри, стовпчики — 2,5 метри, товщина прута — 4х4 міліметри. Вартість монтажу — нуль гривень, бо чоловік зробив все своїми руками", — розповіла дівчина.

За щебінь для монтажу пара заплатила 7 000 грн — це вартість 10 тонн разом із доставкою. Сама 3D-сітка обійшлася у 69 900 грн плюс доставка 1 500 грн. Тому загальні витрати на паркан для приватного будинку склали 78 400 грн. Звісно, якби довелося платити майстрам за роботу, сума вийшла би більшою.

Скільки коштує хата в селі

Раніше ми розповідали, за скільки українці можуть купити стару хатину в сільській місцевості. Ми дізналися про досвід кількох людей, які вирішили придбати занедбану нерухомість і відремонтувати для комфортного проживання у 2026 році.

Архітекторка і дизайнерка Аліна Глєбко заплатила 6 000 доларів (близько 270 000 грн) за будинок, який потребує лише косметичного ремонту і заміни меблів. Дівчина Владислава купила житло в Чернігівській області за 5 000 доларів (225 000 грн), отримавши на додачу великий садок, літню кухню та прибудову для свійських тварин.

Українка Аня за дуже непривабливу ззовні хату, розташовану в Дніпропетровській області, віддала всього 30 000 грн. Однак отримала ще 60 соток землі для садівництва та огородництва. Водночас реставрація будинку вимагатиме немалих витрат.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує поставити новий дах і звести прибудову. Дівчина поділилася в Instagram інформацією, яку суму витратила на монтажні роботи. Разом із матеріалами вона заплатила 414 266 грн за дах і 336 100 грн — за прибудову.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує вирити свердловину біля приватного будинку. Аби вдома завжди була вода, власники житла монтують спеціальні отвори з доступом до підземних вод. Українка поділилася в мережі, яку суму заплатила за свердловину.