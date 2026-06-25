Ремонт будинку в селі: українка розповіла, скільки грошей витратила на дах і прибудову

Витрати на ремонт будинку. Фото: кадр із відео, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Купуючи старий приватний будинок у сільській місцевості, варто бути готовим до великих витрат на ремонт. Українка розповіла в соціальній мережі, скільки довелося заплатити майстрам за зведення даху і прибудови. Стара хата потребувала оновлення як всередині, так і ззовні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис користувачки соцмережі Instagram.

Скільки коштував дах і прибудова

Дівчина Олена з родиною придбали старий будинок у селі після того, як їх житло в Гуляйполі зруйнували росіяни. Для комфортного проживання довелося почати реставрацію: нові власники вирішили замінити дах і звести функціональну прибудову.

Вальмовий дах (має чотири схили) на 156 квадратних метрів потребував таких витрат:

дерево — 132 800 грн;

покрівельна мембрана — 7 100 грн;

металочерепиця, снігоутримувачі, шурупи — 117 000 грн;

робота підрядників — 155 400 грн;

металеві кріплення, арматура, цемент — 1 966 грн.

Загальні витрати на дах склали 414 266 грн. Прибудова обійшлася трохи дешевше: арматура — 20 000 грн, бетон і доставка — 65 600 грн, пісок — 6 300 грн, щебінь — 7 000 грн, газоблок — 80 700 грн, фундамент та опалубка — 69 200 грн, кладка газоблоку — 82 000 грн, гідрозоляція та додаткові матеріали — 5 300 грн.

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"Разом за прибудову — 336 100 грн. І на цьому наш бюджет майже закінчився. А заїхати в будинок треба до осені", — розповіла Олена.

Вона зауважила, що не порахувала витрати на двері та вікна для прибудови. Плюс внутрішній ремонт оселі обійдеться у суттєву суму. Тож решту власники будинку вирішили робити самотужки, аби максимально заощадити кошти.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує вирити свердловину на воду для приватного будинку. Українська родина поділилася власним досвідом і назвала витрати. У 2026 році матеріали плюс послуги підрядників обійшлися у 68 500 грн.

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