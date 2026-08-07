Укрзалізниця змінила маршрути та графіки руху деяких поїздів через безпекову ситуацію: список

Жінка з дитиною і валізою на вокзалі, електропоїзд. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Через погіршення безпекової ситуації у Дніпропетровській, Харківській областях та на Запорізькому напрямку Укрзалізниця тимчасово змінює маршрути та розклад руху низки поїздів. На окремих ділянках для пасажирів організували безкоштовні автобусні трансфери від місцевої влади. Крім того, людям із квитками на рейси зі зміненим графіком дозволили сідати на будь-які інші поїзди аналогічного напрямку до кінця доби 8 серпня.

Про це повідомила Укрзалізниця, передають Новини.LIVE.

Де тепер працюють автобусні трансфери та приміські пересадки

Щоб пасажири могли дістатися кінцевих пунктів, на скасованих ділянках задіяли спеціальні автобуси. Вони курсуватимуть за трьома основними напрямками:

Кривий Ріг — Дніпро. Пʼятихатки — Дніпро. Лозова — Орілька.

А пасажири, які прямують до станцій Кам'янське-Пасажирське, Верхівцеве, Вільногірськ чи Верхньодніпровськ, можуть безкоштовно пересісти на електропоїзди з Дніпра. Цим можуть скористуватись пасажири з поїздів:

№32 Перемишль — Запоріжжя;

№86 та №286 Львів — Дніпро;

№42 Трускавець — Дніпро;

№40 Солотвино — Запоріжжя;

Розклад руху електропоїздів, якими можна скористатись пасажирам, що мають квитки на вищезазначені маршрути:

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6037 Дніпро - П'ятихатки (17:34)

6043 Дніпро - П'ятихатки (20:20)

Обмеження маршрутів та затримки рейсів

Аби швидше повернутися до стандартного розкладу, поїзди з найбільшими затримками у західному напрямку тимчасово обмежуватимуть по станціях Тернопіль та Львів із подальшою пересадкою.

Очікуються такі оборотні затримки:

№119/120 Дніпро — Холм (зворотній рейс №24 Холм — Київ затримується орієнтовно на 7 годин, а рейс №120/119 з Дніпра — на 2 години 33 хвилини);

№85/86 Дніпро — Львів (зворотній №128 — на 3 години);

№87/88 Дніпро — Ковель (з Ковеля — на 2 години 30 хвилин);

№285/286 Дніпро — Львів та №83/84 Дніпро — Мукачево (виїзд зі Львова та зворотньо — на 2 години);

№3/4 Дніпро — Ужгород (зворотний №29 Ужгород – Київ — на годину).

Що робити пасажирам

Компанія перепрошує за вимушені незручності та закликають уважно стежити за персональними сповіщеннями в застосунку "Укрзалізниця", а також оголошеннями на вокзалах. Пасажирам рекомендують прибувати на станції завчасно та неухильно дотримуватися безпекових вимог.

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