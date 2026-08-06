Подорож із УЗ: послуги в потязі, які входять у вартість квитка

Потяг УЗ. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Після закриття неба в Україні зросла популярність залізничних перевезень. Потяги є найшвидшим та найзручнішим способом подорожувати країною. Попри те, що багато пасажирів Укрзалізницю, мало хто знає, що у вартість квитка входить не лише оплата за місце, страхування та податки.

Про безплатні послуги для пасажирів у серпні 2026 року зазначається на сайті Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

За що не треба доплачувати в потягах УЗ

Кожен пасажир боїться проґавити свою зупинку. Проте навіть якщо ви проспите — у вас буде безоплатне право повернутися до станції призначення.

Пасажиру необхідно звернутися до начальника поїзда та пред’явити квиток. Він оформить спеціальний акт, що продовжує дію посадкового талону.

У вартість квитка також входить страхування. Так, якщо ви випадково травмуєтесь під час поїздки. Начальник поїзда має скласти акт про нещасний випадок. Пасажиру необхідно зберегти квиток і звернутися до страхової компанії по компенсацію з пакетом документів.

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Окрім страхування та гарантій з квитком, пасажир без доплат має право:

отримати питну воду та окріп у провідника;

користуватися холодильником чи мікрохвильовою піччю в купе провідника;

на доступ до аптечки з медикаментами першої потреби;

користуватися вбиральнями на вокзалах та станціях, через які проходить поїзд;

користуватися платними туалетами та залами очікування, якщо на станції відсутні їх безплатні аналоги.

Кожен пасажир також може безкоштовно отримати ремені безпеки, щоб почуватися більш впевнено на верхніх полицях.

Також мало хто знає, але пасажири не зобов'язані самостійно збирати та здавати свою постіль. Провідник має видати чисту білизну та зібрати використану за 30 хвилин до прибуття рейсу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.