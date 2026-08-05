З Шотландії до ЄС хочуть запустити новий потяг: чим він здивує пасажирів

Поїзд Caledonian Sleeper. Фото: Scottish Rail, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Європі планують запустити нові нічні потяги. Вже зроблено перші кроки для обговорення запуску нових маршрутів. Рейси з'єднають країни ЄС із Шотландією.

Про це повідомляє The Independent, передає Новини.LIVE.

В Європі може з'явитися новий маршрут

Національне транспортне агентство Шотландії Transport Scotland повідомило, що робоча група провела засідання з метою підготовки техніко-економічного обґрунтування щодо запуску прямого рейсу "Caledonian Sleeper" до континентальної Європи.

Поїзд "Caledonian Sleeper" компанії "Scottish Rail", наразі курсує п’ятьма маршрутами та з’єднує Абердін, Інвернесс, Форт-Вільям, Глазго, Единбург та Лондон.

Планується запустити поїзд "Caledonian Sleeper" зі Шотландії через Ла-Маншський тунель, яким наразі курсують швидкісні поїзди "Eurostar" з Лондона до Парижа та інших європейських міст.

Читайте також:

Подібний проєкт під назвою "Nightstar" було запропоновано в середині 1990-х років, але зрештою плани так і залишились на папері.

Дослідження робочої групи буде зосереджено на вивченні відповідних практичних, технічних та комерційних аспектів.

Очікується, що експерти представлять свої висновки уряду Шотландії вже до кінця цього року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що УЗ та Renfe запустили міжнародний рейс Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Потяг зупинятиметься у багатьох містах Польщі та Німеччини. Ціни на квитки стартують від 15 євро.

Також Новини.LIVE писали, Eurostar запускає перший прямий потяг до світової столиці діамантів. Рейс має скоротить дорогу з 3 годин 15 хвилин до 2 годин 41 хвилини. Новий напрямок буде доставляти пасажирів вже з початку цієї зими.