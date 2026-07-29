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Головна Економіка Поїздка Вже з 1 серпня: Укрзалізниця та Renfe запускають нічний потяг до Польщі та Німечини

Вже з 1 серпня: Укрзалізниця та Renfe запускають нічний потяг до Польщі та Німечини

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 11:36
Renfe та УЗ запускають новий міжнародний потяг: розклад, зупинки та ціни на квитки
Новий потяг до Польщі та Німеччини. Фото: Renfe, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Національний перевізник "Укрзалізниця" спільно із іспанською залізничною компанією Renfe запускає новий міжнародний нічний поїзд. Він відправлятиметься з Перемишля та курсуватиме через польські та німецькі міста.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE

Новий міжнародний потяг до Польщі та Німеччини

Завдяки співпраці між УЗ та Renfe українцям стане в рази простіше мандрувати Німеччиною та Польщею.

Новий потяг буде курсувати через міста Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау та Оффенбах), а також матиме зупинки у Празі та Остраві.

Щоб українцям було зручніше добиратися до найближчого до польсько-українського кордону міста, УЗ додала низку потягів:

Читайте також:
  • № 51/52 Київ – Перемишль;
  • № 31/32 Запоріжжя/Дніпро – Перемишль;
  • № 69/70 Кременчук – Перемишль;
  • № 35/36 Одеса – Перемишль;
  • № 89/90 Київ – Перемишль.

Міжнародний рейс Перемишль – Франкфурт-на-Майні запустять 1 серпня. Купе у спальних вагонах Economy Sleeper Class будуть облаштовані кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, розетками. Пасажирів також годуватимуть сніданком, вартість якого входить у ціну квитка.

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Потяг до Польщі та Німеччини.Фото: УЗ

У потязі будуть передбачені сидячі місця у вагонах першого та другого класу, а також жіночі купе. Ціни на квитки стартують від 15 євро.

Розклад потягу Перемишль – Франкфурт-на-Майні

Поїзд буде відправлятися з Перемишля о 12:04, зупинятиметься у Кракові о 15:03, у Празі – о 22:32, о 01:38 буде у Дрездені, та прибуватиме до Франкфурта-на-Майні наступного дня о 07:22.

Назад рейс з Франкфурта-на-Майні відправлятиметься о 15:03, зупинятиметься у Дрездені о 22:30, у Празі — о 01:17, та прибуватиме до Перемишля о 11:25.

Раніше Новини.LIVE показували, як виглядає інклюзивне купе УЗ. Зокрема, в ньому більше простору для пасажирів. Також над верхнім місцем немає третьої полиці, що робить поїздку ще більш комфортною.

Також Новини.LIVE писали, чим дитячий вагон Укрзалізниці відрізняється від звичайного. Вони призначені для малюків віком від 0 до 8 років та їх батьків. На квитки також діють деякі пільги.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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