Дитячі вагони УЗ: які умови передбачені для маленьких пасажирів (фото)

Дитячий вагон УЗ. Фото: Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

Маленькі українці разом із батьками мають можливість мандрувати потягами Укрзалізниці підвищеного комфорту. Вони були спроєктовані при фінансовій підтримці UNICEF Ukraine. Пасажирам доступні квитки у дитячі вагони не лише на внутрішній, а й на міжнародні напрямки.

Новини.LIVE розкаже, чим купе в таких вагонах відрізняються від звичайних.

Дитячі вагони УЗ

Спеціальні вагони були створені для малечі віком від 0 до 8 років. Квитки у дитячі вагони можна придбати виключно в офіційному застосунку УЗ, вони мають окреме маркування.

У кожному купе розміщені обмежувачі з протиударною накладкою на верхніх місцях, манеж, бізіборди та настільні ігри для дітей.

Маленьким пасажирам доступне дитяче меню, а батьки можуть підготувати дитяче харчування на пристрої для розігріву.

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У вбиральні також облаштовані сповивальний столик, дитячі накладки та гігієнічні набори.

Для малюків також доступні навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільні ігри.

Дитячі вагони доступні в таких потягах:

15/16 Харків — Ясіня;

81/82 Київ — Ужгород;

17/18 Харків — Ужгород;

41/42 Дніпро — Трускавець;

351 Київ — Кишинів;

1/2 Харків — Івано-Франківськ;

12 Львів — Одеса;

95/96 Київ — Рахів.

Пільги у дитячих вагонах Укрзалізниці

У спеціальних вагонах діти віком до 5 років включно можуть подорожувати безкоштовно, при умові поїздки без окремого місця. Знижка у розмірі 25% діє для дітей віком від 6 до 13 років.

Для отримання пільги батькам необхідно пред'явити свідоцтво про народження дитини (можна в Дії).

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці.

Також Новини.LIVE писали, як пасажирам Укрзалізниці потрібно діяти під час евакуації. Зокрема, потрібно бути уважним та слухати вказівки залізничників та провідників. Якщо почуєте вибухи поблизу, ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами.