Детские вагоны УЗ: какие условия предусмотрены для маленьких пассажиров (фото)

Детский вагон УЗ. Фото: Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

Маленькие украинцы вместе с родителями могут путешествовать на поездах Укрзализныци повышенного комфорта. Они были спроектированы при финансовой поддержке UNICEF Ukraine. Пассажирам доступны билеты в детские вагоны не только на внутренних, но и на международных направлениях.

Новини.LIVE расскажет, чем купе в таких вагонах отличаются от обычных.

Детские вагоны УЗ

Специальные вагоны были созданы для детей в возрасте от 0 до 8 лет. Билеты в детские вагоны можно приобрести исключительно в официальном приложении УЗ, они имеют отдельную маркировку.

В каждом купе установлены ограничители с противоударной накладкой на верхних местах, манеж, бизиборды и настольные игры для детей.

Маленьким пассажирам доступно детское меню, а родители могут подогреть детское питание на специальном устройстве.

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В туалете также оборудованы пеленальный столик, детские накладки и гигиенические наборы.

Для малышей также доступны обучающие и развлекательные материалы, инструкции для подвижных игр, настольные игры.

Детские вагоны доступны в следующих поездах:

15/16 Харьков — Ясиня;

81/82 Киев — Ужгород;

17/18 Харьков — Ужгород;

41/42 Днепр — Трускавец;

351 Киев — Кишинев;

1/2 Харьков — Ивано-Франковск;

12 Львов — Одесса;

95/96 Киев — Рахов.

Льготы в детских вагонах Укрзализныци

В специальных вагонах дети в возрасте до 5 лет включительно могут путешествовать бесплатно при условии, что они едут без отдельного места. Скидка в размере 25% действует для детей в возрасте от 6 до 13 лет.

Для получения льготы родителям необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка (можно в приложении "Дія").

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.

Также Новини.LIVE писали, как пассажирам Укрзализныци следует действовать во время эвакуации. В частности, нужно быть внимательным и слушать указания железнодорожников и проводников. Если услышите взрывы поблизости, лягте на землю лицом вниз, держите рот открытым, прикройте голову подручными предметами.