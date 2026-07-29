Детские вагоны УЗ: какие условия предусмотрены для маленьких пассажиров (фото)

Игровая зона и отдельное меню: как выглядят детские вагоны УЗ (фото)
Маленькие украинцы вместе с родителями могут путешествовать на поездах Укрзализныци повышенного комфорта. Они были спроектированы при финансовой поддержке UNICEF Ukraine. Пассажирам доступны билеты в детские вагоны не только на внутренних, но и на международных направлениях.
Новини.LIVE расскажет, чем купе в таких вагонах отличаются от обычных.
Детские вагоны УЗ
Специальные вагоны были созданы для детей в возрасте от 0 до 8 лет. Билеты в детские вагоны можно приобрести исключительно в официальном приложении УЗ, они имеют отдельную маркировку.
В каждом купе установлены ограничители с противоударной накладкой на верхних местах, манеж, бизиборды и настольные игры для детей.
Маленьким пассажирам доступно детское меню, а родители могут подогреть детское питание на специальном устройстве.
В туалете также оборудованы пеленальный столик, детские накладки и гигиенические наборы.
Для малышей также доступны обучающие и развлекательные материалы, инструкции для подвижных игр, настольные игры.
Детские вагоны доступны в следующих поездах:
- 15/16 Харьков — Ясиня;
- 81/82 Киев — Ужгород;
- 17/18 Харьков — Ужгород;
- 41/42 Днепр — Трускавец;
- 351 Киев — Кишинев;
- 1/2 Харьков — Ивано-Франковск;
- 12 Львов — Одесса;
- 95/96 Киев — Рахов.
Льготы в детских вагонах Укрзализныци
В специальных вагонах дети в возрасте до 5 лет включительно могут путешествовать бесплатно при условии, что они едут без отдельного места. Скидка в размере 25% действует для детей в возрасте от 6 до 13 лет.
Для получения льготы родителям необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка (можно в приложении "Дія").
Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.
Также Новини.LIVE писали, как пассажирам Укрзализныци следует действовать во время эвакуации. В частности, нужно быть внимательным и слушать указания железнодорожников и проводников. Если услышите взрывы поблизости, лягте на землю лицом вниз, держите рот открытым, прикройте голову подручными предметами.