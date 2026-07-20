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Главная Экономика Поездка "Шахед" атакует поезд: в УЗ объяснили, как спасти свою жизнь

"Шахед" атакует поезд: в УЗ объяснили, как спасти свою жизнь

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 11:32
Эвакуация из поезда УЗ в июле: алгоритм действий для пассажиров
Эвакуация из поезда. Фото: Укрзализныця, Анатолий Амелин. Коллаж: Новини.LIVE

Россия продолжает наносить удары по железной дороге. Из-за опасности Укрзализныця вынуждена следить за обстановкой и эвакуировать пассажиров буквально посреди поля. Каждому путешественнику в Украине перед поездкой на поезде следует помнить о правилах, которые помогут защитить себя и близких.

Об этом говорится на официальном сайте Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Что делать во время эвакуации из поезда УЗ

О повышенной опасности пассажиров предупреждают проводники. Если вам нужна помощь с детьми при выходе, заранее сообщите об этом сотрудникам.

Во время остановки поезда по соображениям безопасности, не создавая давки, необходимо покинуть вагон через ближайший выход. Возьмите с собой только самое необходимое — документы, одеяло и перекус. Габаритные и тяжелые вещи оставьте в вагоне.

По возможности, окажите помощь пассажирам, которые в этом нуждаются. Выходя из вагона, следите за встречными поездами и другими опасностями на пути к поезду и от него.

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Если вы путешествуете с детьми, старайтесь говорить с ними спокойным тоном, подбадривайте их. Возьмите с собой их любимую игрушку или лакомство.

Как действовать после выхода из поезда во время эвакуации

После выхода из вагона быстро пройдите к укрытию или отойдите на безопасное расстояние от вагона. Важно рассеяться, ведь скопление пассажиров также может стать мишенью для вражеского дрона.

Держите в поле зрения проводника в сигнальном жилете и внимательно следите за его указаниями.

Если услышите взрывы поблизости, лягте на землю лицом вниз, держите рот открытым, прикройте голову подручными предметами.

Как возвращаться в вагон после эвакуации

О снятии угрозы проводник сообщит голосовым сигналом, через мегафон или свисток. Возвращаясь в поезд, осторожно пересекайте пути и следите за встречными поездами.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие скидки для пенсионеров предоставляет Укрзализныця. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажиру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Кроме того, льготный проезд доступен не только пенсионерам.

Также Новини.LIVE писали, что проводница Укрзализныци стала звездой сети. Пассажиры похвалили её красоту и ухоженность. Пользователи пишут, что она не только приветлива, но и поддерживает чистоту в вагоне.

Укрзализныця эвакуация поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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