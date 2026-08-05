Из Шотландии в ЕС планируют запустить новый поезд: чем он удивит пассажиров

Поезд Caledonian Sleeper. Фото: Scottish Rail, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Европе планируют запустить новые ночные поезда. Уже сделаны первые шаги для обсуждения запуска новых маршрутов. Рейсы соединят страны ЕС со Шотландией.

Об этом сообщает The Independent, передает Новини.LIVE.

В Европе может появиться новый маршрут

Национальное транспортное агентство Шотландии Transport Scotland сообщило, что рабочая группа провела заседание с целью подготовки технико-экономического обоснования запуска прямого рейса "Caledonian Sleeper" в континентальную Европу.

Поезд "Caledonian Sleeper" компании "Scottish Rail" в настоящее время курсирует по пяти маршрутам и соединяет Абердин, Инвернесс, Форт-Уильям, Глазго, Эдинбург и Лондон.

Планируется запустить поезд "Caledonian Sleeper" из Шотландии через Ла-Маншский туннель, по которому в настоящее время курсируют скоростные поезда "Eurostar" из Лондона в Париж и другие европейские города.

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Подобный проект под названием "Nightstar" был предложен в середине 1990-х годов, но в конечном итоге планы так и остались на бумаге.

Исследование рабочей группы будет сосредоточено на изучении соответствующих практических, технических и коммерческих аспектов.

Ожидается, что эксперты представят свои выводы правительству Шотландии уже до конца этого года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что УЗ и Renfe запустили международный рейс Перемышль – Франкфурт-на-Майне. Поезд будет останавливаться во многих городах Польши и Германии. Цены на билеты начинаются от 15 евро.

Также Новини.LIVE писали, что Eurostar запускает первый прямой поезд в мировую столицу бриллиантов. Рейс должен сократить время в пути с 3 часов 15 минут до 2 часов 41 минуты. Новое направление будет перевозить пассажиров уже с начала этой зимы.