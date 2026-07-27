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Главная Экономика Поездка В ЕС запускают прямой рейс в мировую столицу бриллиантов

В ЕС запускают прямой рейс в мировую столицу бриллиантов

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 13:32
Новый рейс Eurostar соединит Лондон и Антверпен: маршрут и расписание
Поезд Eurostar. Фото: Eurostar. Коллаж: Новини.LIVE

Новый маршрут в Европе позволит путешественникам избежать пересадки в Брюсселе. Уже этой зимой международная высокоскоростная железнодорожная компания Eurostar запускает первый прямой поезд из Лондона в Антверпен.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

Новый поезд в Европе

Отмечается, что с 14 декабря высокоскоростной поезд будет осуществлять четыре ежедневных прямых рейса из британского Лондона (Сент-Панкрас) в бельгийский портовый город Антверпен.

Поезда Eurostar уже связывают Лондон с Бельгией по маршруту до Брюсселя, однако пассажиры, желающие посетить не только столицу, но и Антверпен, вынуждены выходить на станции "Брюссель-Миди/Зуид", чтобы пересесть на поезд SNCB до станции "Антверпен-Централ".

Сейчас путь из Лондона в Антверпен занимает около 3 часов 15 минут, а новый поезд сократит время в пути до 2 часов 41 минуты.

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Почему стоит посетить Антверпен

Антверпен, который часто остается в тени Брюсселя или Брюгге, известен двумя вещами: модой и бриллиантами.

Город известен "Антверпенской шестеркой", которая прославилась в 1980-х и 1990-х годах. В частности, если вы хотите приобрести стильную одежду от перспективных местных дизайнеров, отправляйтесь на улицы Nationalestraat или Kammenstraat.

В Антверпене также находится крупнейший алмазный квартал в мире — через него проходит около 50 % мирового объема необработанных алмазов для огранки. Это идеальное место для тех, кто хочет дополнить свой новый образ блестящими украшениями.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Германии ввели новые ограничения. Пассажирам строго запрещается употреблять алкоголь на вокзалах. Нарушителей правил будут немедленно выводить с территории вокзала.

Также Новини.LIVE писали, что Nederlandse Spoorwegen ввела запрет для пассажиров. В частности, строго запрещается класть на сиденья сумки или рюкзаки. Ограничения действуют даже в пустых вагонах.

путешествие Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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