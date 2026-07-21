На вокзалах Германии ввели ограничения: что строго запрещено делать пассажирам

Пассажирка едет в поезде Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Немецкий перевозчик Deutsche Bahn (DB) меняет правила. В целях эффективной защиты пассажиров и собственного персонала от нападений государственная компания вводит запрет на употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях страны.

Об этом пишет Bild, передает Новини.LIVE.

DB вводит новые правила

Поводом для введения запрета стал инцидент, произошедший 10 июля на железнодорожном участке между Оффенбургом и Карлсруэ.

Во время проверки билетов в региональном поезде обострился конфликт с пассажиром, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

В районе остановки Эттлинген-Брухгаузен на сотрудника службы безопасности DB было совершено нападение. Мужчина выпал из поезда во время движения и получил травмы, угрожающие жизни.

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Этот инцидент является очередным примером тревожной статистики Федеральной полиции, согласно которой более трети всех насильственных преступлений на железнодорожных станциях совершается под воздействием алкоголя.

В ближайшие недели соответствующие местные правила внутреннего распорядка будут скорректированы в тесном сотрудничестве с соответствующими муниципалитетами, органами власти и администрациями.

Новые правила уже действуют на около 30 крупных вокзалах Германии — в Кельне, Мюнхене и Гамбурге.

Запрет распространяется исключительно на непосредственное употребление алкоголя на платформах и в залах вокзалов.

Употребление алкоголя в лицензированных заведениях общественного питания на вокзале по-прежнему разрешено. Кроме того, как и раньше, разрешается иметь при себе алкоголь в закрытых сумках или в пакетах с покупками.

Нарушителей правил будут немедленно выводить с территории вокзала представители службы безопасности DB или федеральной полиции. В случае повторного нарушения грозит постоянный запрет на посещение вокзала.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Leo Express распродает билеты на поезд. Пассажиры могут путешествовать между популярными городами Польши всего за 8 злотых. Для сравнения: билеты на рейсы PKP Intercity в среднем стоят 68 злотых.

Также Новини.LIVE писали, что Nederlandse Spoorwegen ввел запрет для пассажиров. В частности, строго запрещается класть на сиденья сумки или рюкзаки. Ограничения действуют даже в пустых вагонах.