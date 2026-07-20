Путешествие с NS: как перевозчик изменил правила перевозки багажа

Багаж в поезде NS. Фото: NS, clubferoviar.ro. Коллаж: Новини.LIVE

Нидерландский железнодорожный оператор NS изменил правила перевозки багажа. Пассажирам больше не разрешается занимать в поезде сиденья сумкой или рюкзаком, независимо от того, насколько пуст вагон.

Об этом пишет Railway Pro, передает Новини.LIVE.

NS меняет правила для пассажиров

Национальный оператор Nederlandse Spoorwegen — NS запретил пассажирам использовать сиденья для сумок и рюкзаков. Это правило действует даже тогда, когда поезд почти пуст.

До сих пор пассажирам разрешалось класть багаж на соседнее сиденье при условии, что они отодвигали его в сторону, когда другой пассажир хотел сесть.

Сначала NS проинформирует пассажиров об изменении правил с помощью плакатов, размещенных в поездах и на станциях.

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Персонал поезда будет напоминать пассажирам, которые по-прежнему будут оставлять свой багаж на сиденьях, однако оператор пока не будет штрафовать за это нарушение.

Эта мера направлена на устранение ситуаций, когда сиденья остаются занятыми багажом, в то время как другие пассажиры вынуждены стоять.

Организация по защите прав пассажиров Rover отмечает, что занятие мест багажом входит в тройку главных причин недовольства пассажиров.

"Раньше люди убирали свой багаж с места, когда в поезде становилось тесно. Сейчас все больше людей делают вид, что не замечают этого — например, смотрят в окно — или просто отказываются освободить место", — рассказал директор Rover Даан Зирен.

Представители организации считают, что информационной кампании и вмешательства персонала поезда может быть достаточно для изменения поведения пассажиров.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Leo Express проводит распродажу билетов на поезд. Пассажиры могут путешествовать между популярными городами Польши всего за 8 злотых. Для сравнения: билеты на рейсы PKP Intercity в среднем стоят 68 злотых.

Также Новини.LIVE писали, что словацкий оператор ZSSK предоставляет пассажирам скидки на различные развлечения. Они действуют при посещении спа-центров, аквапарков, музеев, галерей и других туристических достопримечательностей в Словакии и Чехии. Их размер составляет от 10 до 20%.