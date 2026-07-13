ZSSK запускает скидки на отели, аквапарки и зоопарки: как воспользоваться предложением

ZSSK предоставляет пассажирам скидки на посещение зоопарка. Фото: ZSSK, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Для пассажиров словацкого оператора ZSSK приятные приключения больше не заканчиваются на вокзале. При наличии действительного билета на поезд они могут получить скидки на проживание, посещение спа-центров, аквапарков, музеев, галерей и других туристических достопримечательностей в Словакии и Чехии.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Скидки пассажирам ZSSK

Словацкий оператор пассажирских железнодорожных перевозок "Železničná spoločnosť Slovensko" (ZSSK) запускает программу льгот, которая позволяет использовать железнодорожные билеты для получения скидок в различных местах отдыха.

Пассажиры могут сэкономить на гостиницах, курортах, аквапарках, музеях, галереях и других туристических достопримечательностях.

Одним из самых привлекательных предложений является Пражский зоопарк. Пассажиры, прибывающие на поезде в столицу Чехии, могут воспользоваться скидкой в размере 20 %. Её необходимо использовать не позднее седьмого дня действия железнодорожного билета ZSSK.

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Путешественники также могут получить 15% скидку на билеты в словацкий аквапарк "AquaCity Poprad". В комплексе есть термальные бассейны, оздоровительные зоны и водные аттракционы. Из его бассейнов открываются невероятные виды на Татры.

Еще одно предложение доступно на курорте "Брусно" в центральной Словакии. Путешественники, предъявившие действующий билет ZSSK до Брусно, могут получить 10% скидку на проживание.

Чтобы сэкономить, пассажирам стоит проверить доступные предложения в городах Чехии и Словакии, а также тип билета, который принимает партнер.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Etihad Rail установил новые штрафы. За нарушение правил придется заплатить от 24 до 2 400 евро. Данные о нарушителях также переданы в правоохранительные органы.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express распродает билеты на поезд. Пассажиры могут путешествовать между популярными городами Польши всего за 8 злотых. Для сравнения, билеты на рейсы PKP Intercity в среднем стоят 68 злотых.