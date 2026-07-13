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Головна Економіка Поїздка До 20%: популярний залізничний перевізник Європи запускає знижки на розваги

До 20%: популярний залізничний перевізник Європи запускає знижки на розваги

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 12:32
ZSSK запускає знижки на готелі, аквапарки та зоопарки: як скористатися пропозицією
ZSSK дарує пасажрам знижки на зоопарк. Фото: ZSSK, Freepik. Кколаж: Новини.LIVE

Для пасажирів словацького оператора ZSSK приємні пригоди більше не закінчуються на вокзалі. Із дійсним квитком на потяг вони можуть отримати знижки на проживання, відвідування спа-центрів, аквапарків, музеїв, галерей та інших туристичних атракцій у Словаччині та Чехії.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Знижки пасажирам ZSSK

Словацький оператор пасажирських залізничних перевезень "Železničná spoločnosť Slovensko" (ZSSK) запускає програму пільг, яка дозволяє використовувати залізничні квитки для отримання знижок у різних місцях відпочинку.

Пасажири можуть заощадити на готелях, курортах, аквапарках, музеях, галереях та інших туристичних атракціях. 

Однією з найпривабливіших пропозицій є Празький зоопарк. Пасажири, які прибувають поїздом до столиці Чехії, можуть скористатися знижкою у розмірі 20 %. Її потрібно використати не пізніше сьомого дня дії залізничного квитка ZSSK.

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Мандрівники також можуть отримати 15% знижку на квитки аквапарку у Словаччині "AquaCity Poprad". У комплексі є термальні басейни, оздоровчі зони та водні атракціони. З його басейнів відкриваються неймовірні краєвиди на Татри.

Ще одна пропозиція доступна на курорті "Брусно" у центральній Словаччині. Мандрівники, які пред’являть дійсний квиток ZSSK до Брусно, можуть отримати 10% знижку на проживання.

Щоб зекономити, пасажирам варто перевірити доступні пропозиції в містах Чехії та Словаччині, а також тип квитка, який приймає партнер.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Etihad Rail встановив нові штрафи. За порушення правил доведеться заплатити від 24 до 2 400 євро. Дані про порушників також передано до правоохоронних органів.

Також Новини.LIVE писали, що Leo Express розпродає квитки на потяг. Пасажири можуть мандрувати між популярними містами Польщі всього за 8 злотих. Для порівняння, квитки на рейси PKP Intercity в середньому вартують 68 злотих.

подорож Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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