Etihad Rail ввёл новые штрафы: за какие нарушения они предусмотрены и в каком размере

Поездки Etihad Rail. Фото: Etihad Rail, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Железнодорожный перевозчик "Etihad Rail" утвердил новые правила для пассажиров в Объединенных Арабских Эмиратах. Размер штрафов за нарушение правил в поездах составляет от 24 до 2 400 евро.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Новые штрафы Etihad Rail

Изменения были введены на фоне запуска пассажирских перевозок по маршруту Абу-Даби — Фуджейра, который вызывает большой общественный интерес. По данным местных СМИ, накануне первого рейса 30 июня было продано более 10 000 билетов.

За наиболее распространенные нарушения штраф составляет 200 дирхамов (примерно 48 евро). К ним относятся выбрасывание мусора в запрещенных местах, ноги на сиденьях, проезд без действительного билета, использование льготного билета без разрешения, занятие зарезервированного места без разрешения или проезд в классе, превышающем указанный в билете.

Пассажиры, которые отказываются покинуть платформу на станции прибытия, не выполняют указания персонала Etihad Rail или везут запрещенные предметы, также будут вынуждены заплатить 200 дирхамов (примерно 48 евро).

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За курение (в том числе электронных сигарет) в поездах и на вокзалах, а также за нарушение общественного порядка придется заплатить 500 дирхамов (примерно 119 евро).

На такую же сумму штрафуют за действия, вызывающие задержки поездов, попытки сесть или выйти из поезда во время движения, хранение или незаконный оборот контролируемых веществ, а также съемку без письменного разрешения компании Etihad Rail.

За блокировку или препятствование работе дверей поезда, открытие или попытку открытия дверей во время движения поезда или на станции, необоснованное включение средств безопасности придется заплатить самый большой штраф в размере 5 000 дирхамов (примерно 1 190 евро).

В компании также предупредили, что в случае нарушения пассажиром правил ему могут отказать в перевозке, прервать поездку или отказать в доступе к услугам. Информация о нарушении также будет передана в правоохранительные органы.

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