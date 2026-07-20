Подорож з NS: як перевізник змінив правила щодо перевезення багажу

Багаж в потязі NS. Фото: NS, clubferoviar.ro. Колаж: Новини.LIVE

Нідерландський залізничний оператор NS змінив правила щодо перевезення багажу. Пасажирам більше не дозволяється у потязі займати сидіння сумкою чи рюкзаком, незалежно від того, наскільки порожній вагон.

Про це пишу Railway Pro, передає Новини.LIVE.

NS змінює правила для пасажирів

Національний оператор Nederlandse Spoorwegen — NS заборонив пасажирам використовувати сидіння для сумок та рюкзаків. Це правило діє навіть тоді, коли поїзд майже порожній.

Досі пасажирам дозволялося класти багаж на сусіднє сидіння за умови, що вони відсували його вбік, коли інший пасажир хотів сісти.

Спочатку NS буде поінформувати пасажирів про зміну правил за допомогою плакатів, розміщених у поїздах та на станціях.

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Персонал поїзда нагадуватиме пасажирам, які й надалі залишатимуть свій багаж на сидіннях, однак оператор поки не буде штрафувати за це порушення.

Цей захід спрямований на усунення ситуацій, коли сидіння залишаються зайняті багажем, тоді як інші пасажири змушені стояти.

Організація з захисту прав пасажирів Rover зазначає, що зайняття місць багажем входить до трійки головних причин незадоволення пасажирів.

"Раніше люди прибирали свій багаж з місця, коли у поїзді ставало тісно. Зараз дедалі більше людей роблять вигляд, що не помічають цього — наприклад, дивляться у вікно — або просто відмовляються звільнити місце", — розповів директор Rover Даан Зірен.

Представники організації вважають, що інформаційної кампанії та втручання персоналу поїзда може бути достатньо для зміни поведінки пасажирів.

Раніше Новини.LIVE розповів, що Leo Express розпродає квитки на потяг. Пасажири можуть мандрувати між популярними містами Польщі всього за 8 злотих. Для порівняння, квитки на рейси PKP Intercity в середньому вартують 68 злотих.

Також Новини.LIVE писали, що словацький оператор ZSSK дарує пасажирам знижки на різноманітні розваги. Вони діють на відвідування спа-центрів, аквапарків, музеїв, галерей та інших туристичних атракцій у Словаччині та Чехії. Їх розмір складає від 10 до 20%.