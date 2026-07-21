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Головна Економіка Поїздка Заборона на вокзалах: популярний перевізник ЄС встановив жорсткі обмеження

Заборона на вокзалах: популярний перевізник ЄС встановив жорсткі обмеження

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 14:34
На вокзалах Німеччини запровадили обмеження: що суворо забороняється робити пасажирам
Пасажирка їде у потязі Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Німецький перевізник Deutsche Bahn (DB) змінює правила. З метою ефективного захисту пасажирів та власного персоналу від нападів, державна компанія забороняє вживання алкоголю на всіх залізничних станціях країни.

Про це пише Bild, передає Новини.LIVE

DB встановлює нові правила

Приводом для введення заборони став інцидент, що стався 10 липня на залізничній ділянці між Оффенбургом і Карлсруе.

Під час перевірки квитків у регіональному поїзді загострився конфлікт із пасажиром, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У районі зупинки Еттлінген-Брухгаузен на співробітника служби безпеки DB було скоєно напад. Чоловік випав з поїзда під час руху та отримав травми, що загрожують життю.

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Цей інцидент є черговим прикладом тривожної статистики Федеральної поліції, згідно з якою понад третина всіх насильницьких злочинів на залізничних станціях скоюється під впливом алкоголю.

У найближчі тижні відповідні місцеві правила внутрішнього розпорядку будуть скориговані у тісній співпраці з відповідними муніципалітетами, органами влади та адміністраціями.

Нові правила вже діють на близько 30 великих вокзалах Німеччини — у Кельні, Мюнхені і Гамбурзі.

Заборона поширюється виключно безпосереднього вживання алкоголю на платформах та у залах вокзалів.

Вживання алкоголю в ліцензованих закладах харчування на вокзалі залишається дозволеним. Крім того, як і раніше, дозволяється мати при собі алкоголь у закритих сумках або в пакетах із покупками.

Порушників правил будуть негайно виводити з території вокзалу представники служби безпеки DB або чи федеральної поліції. У разі повторного порушення загрожує постійна заборона на відвідування вокзалу.

Раніше Новини.LIVE розповів, що Leo Express розпродає квитки на потяг. Пасажири можуть мандрувати між популярними містами Польщі всього за 8 злотих. Для порівняння, квитки на рейси PKP Intercity в середньому вартують 68 злотих.

Також Новини.LIVE писали, що Nederlandse Spoorwegen встановив заборону для пасажирів. Зокрема, суворо забороняється ставити на сидіння сумки чи рюкзаки. Обмеження діють навіть у пустих вагонах.

Європа поїзди заборона
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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