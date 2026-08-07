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Главная Экономика Поездка Изменение маршрутов и автобусы: Укрзализныця обновила расписание из-за обстрелов на востоке

Изменение маршрутов и автобусы: Укрзализныця обновила расписание из-за обстрелов на востоке

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 14:01
Укрзализныця изменила маршруты и расписания движения некоторых поездов в связи с ситуацией с безопасностью: список
Женщина с ребенком и чемоданом на вокзале, электропоезд. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

В связи с ухудшением обстановки с безопасностью в Днепропетровской, Харьковской областях и на Запорожском направлении Укрзализныця временно изменяет маршруты и расписание движения ряда поездов. На отдельных участках для пассажиров организованы бесплатные автобусные трансферы, предоставляемые местными властями. Кроме того, пассажирам с билетами на рейсы с измененным расписанием разрешено садиться на любые другие поезда аналогичного направления до конца суток 8 августа.

Об этом сообщила Укрзализныця, передают Новини.LIVE.

Где сейчас работают автобусные трансферы и пригородные пересадки

Чтобы пассажиры могли добраться до конечных пунктов, на отмененных участках задействовали специальные автобусы. Они будут курсировать по трем основным направлениям:

  1. Кривой Рог — Днепр.
  2. Пятихатки — Днепр.
  3. Лозовая — Орилька.

А пассажиры, следующие до станций Каменское-Пассажирское, Верховцево, Вольногорск или Верхнеднепровск, могут бесплатно пересесть на электропоезда из Днепра. Этим могут воспользоваться пассажиры поездов:

  • №32 Перемышль — Запорожье;
  • № 86 и № 286 Львов — Днепр;
  • №42 Трускавец — Днепр;
  • №40 Солотвино — Запорожье;

Расписание движения электропоездов, которыми могут воспользоваться пассажиры, имеющие билеты на вышеуказанные маршруты:

Читайте также:
  • ⁠6035 Днепр — Пост Списания (время отправления из Днепра в 16:42)
  • 6037 Днепр — Пятихатки (17:34)
  • 6043 Днепр — Пятихатки (20:20)

Ограничения маршрутов и задержки рейсов

Чтобы быстрее вернуться к стандартному расписанию, поезда с наибольшими задержками в западном направлении будут временно ограничиваться станциями Тернополь и Львов с последующей пересадкой.

Ожидаются следующие оборотные задержки:

  • №119/120 Днепр — Холм (обратный рейс №24 Холм — Киев задерживается ориентировочно на 7 часов, а рейс №120/119 из Днепра — на 2 часа 33 минуты);
  • № 85/86 Днепр — Львов (обратный рейс № 128 — на 3 часа);
  • №87/88 Днепр — Ковель (из Ковеля — на 2 часа 30 минут);
  • №285/286 Днепр — Львов и №83/84 Днепр — Мукачево (отправление из Львова и в обратном направлении — на 2 часа);
  • №3/4 Днепр — Ужгород (обратный №29 Ужгород — Киев — на час).

Что делать пассажирам

Компания приносит извинения за вынужденные неудобства и призывает внимательно следить за персональными уведомлениями в приложении "Укрзализныця", а также за объявлениями на вокзалах. Пассажирам рекомендуется прибывать на станции заранее и неукоснительно соблюдать требования безопасности.

Недавно Новини.LIVE сообщали, за что пассажирам УЗ не нужно переплачивать. Речь идет об услугах, которые и так входят в стоимость билета. Одной из таких услуг во время поездки является страхование пассажира.

Также Новини.LIVE рассказывали о новом ночном европейском поезде. Рейсы соединят страны ЕС со Шотландией. Пока что запуск новых поездов только в планах.

Укрзализныця автобусы безопасность
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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