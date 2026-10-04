Чи може поліція зайти до будинку без дозволу суду: 3 виняткові випадки

Поліцейський біля авто. Фото: Новини.LIVE

Без відома власника до його оселі потрапити ніхто не може. Рішення суду є важливою гарантією недоторканності житла. Проте закон передбачає виняткові ситуації, коли чекати на нього правоохоронці не зобов’язані. Йдеться не про будь-яку перевірку чи підозру, а про конкретні обставини, визначені законодавством.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, коли саме поліцейські можуть потрапити на подвір’я або безпосередньо до будинку без попереднього дозволу суду.

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Надзвичайна ситуація — перший виняток

Один із випадків пов’язаний із необхідністю врятувати людей або цінне майно.

Зайти до будинку чи на територію без рішення суду поліція може під час:

пожежі;

вибуху;

повені;

іншої надзвичайної ситуації.

Йдеться про обставини, коли зволікання може створити загрозу для людей або призвести до втрати цінного майна.

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Поліція може переслідувати підозрюваного

Інша ситуація виникає під час переслідування людини, яку підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення. Якщо особа втікає після скоєння кримінального правопорушення, правоохоронці можуть продовжувати її переслідування. Зокрема зайти на територію або до приміщення без попереднього рішення суду, якщо злочинець ймовірно може переховуватись там.

Третій випадок — потрібно негайно припинити злочин

Ще одна передбачена законом ситуація стосується кримінального правопорушення, яке відбувається безпосередньо в будинку або на подвір'ї. Якщо злочин триває та створює загрозу життю людей, поліція може проникнути на територію без рішення суду, щоб його припинити. Таким чином, правоохоронці можуть діяти без очікування окремого судового дозволу, коли зволікання становить небезпеку для людей.

Що відбувається після проникнення

Такі дії не означають, що поліція отримує необмежене право заходити до приватного житла. За результатами такого проникнення має бути складений відповідний протокол.

В інших ситуаціях потрібне рішення суду. Якщо обставини не відповідають переліченим виняткам, проникнення поліції до житла або на подвір’я без рішення суду є незаконним. Сам факт роботи правоохоронців або бажання провести певні дії не є універсальною підставою для входу до приватного будинку без відповідного судового рішення.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому власник житла не може самовільно змінювати замки, якщо у квартирі живе проблемний орендатор. Навіть наявність боргу не дає права самостійно виселити людину або позбавити її доступу до житла. Поки договір про оренду житла не припинений або не розірваний у встановленому порядку, власник не може самостійно позбавити людину доступу до квартири через несплату.

Також Новини.LIVE повідомляли, коли правоохоронці можуть зупинити для ідентифікації особи. Україна продовжує жити в умовах воєнного стану. Під час його дії запроваджена низка заборон, зокрема перебувати на вулиці в комендантську годину, якщо громадянин не йде в укриття під час повітряної тривоги.