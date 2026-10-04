Может ли полиция войти в дом без разрешения суда: 3 исключительных случая

Полицейский возле автомобиля. Фото: Новини.LIVE

Без ведома владельца никто не может проникнуть в его жилище. Решение суда является важной гарантией неприкосновенности жилья. Однако закон предусматривает исключительные ситуации, когда правоохранители не обязаны его дожидаться. Речь идет не о любой проверке или подозрении, а о конкретных обстоятельствах, определенных законодательством.

Сайт Новини.LIVE выяснял, когда именно полицейские могут войти во двор или непосредственно в дом без предварительного разрешения суда.

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Чрезвычайная ситуация — первое исключение

Один из случаев связан с необходимостью спасти людей или ценное имущество.

Войти в дом или на территорию без решения суда полиция может во время:

пожара;

взрыва;

наводнения;

другой чрезвычайной ситуации.

Речь идет об обстоятельствах, когда промедление может создать угрозу для людей или привести к потере ценного имущества.

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Полиция может преследовать подозреваемого

Другая ситуация возникает при преследовании человека, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения. Если лицо скрывается после совершения уголовного правонарушения, правоохранители могут продолжать его преследование. В частности, зайти на территорию или в помещение без предварительного решения суда, если преступник, вероятно, может скрываться там.

Третий случай — необходимо немедленно пресечь преступление

Еще одна предусмотренная законом ситуация касается уголовного правонарушения, которое совершается непосредственно в доме или во дворе. Если преступление продолжается и создает угрозу жизни людей, полиция может проникнуть на территорию без решения суда, чтобы его пресечь. Таким образом, правоохранители могут действовать без ожидания отдельного судебного разрешения, когда промедление представляет опасность для людей.

Что происходит после проникновения

Такие действия не означают, что полиция получает неограниченное право входить в частное жилище. По результатам такого проникновения должен быть составлен соответствующий протокол.

В остальных ситуациях требуется решение суда. Если обстоятельства не соответствуют перечисленным исключениям, проникновение полиции в жилище или на приусадебный участок без решения суда является незаконным. Сам факт работы правоохранителей или желание провести определенные действия не является универсальным основанием для входа в частный дом без соответствующего судебного решения.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему владелец жилья не может самовольно менять замки, если в квартире проживает проблемный арендатор. Даже наличие задолженности не дает права самостоятельно выселить человека или лишить его доступа к жилью. Пока договор аренды жилья не прекращён или не расторгнут в установленном порядке, владелец не может самостоятельно лишить человека доступа к квартире из-за неуплаты.

Также Новини.LIVE сообщали, в каких случаях правоохранители могут остановить человека для установления личности. Украина продолжает жить в условиях военного положения. Во время его действия введен ряд запретов, в частности, находиться на улице в комендантский час, если гражданин не укрывается во время воздушной тревоги.