Борг за оренду квартири: що категорично заборонено робити власнику

Три людини. Фото: Pexels

Багато українців крім основного місця робити, отримують додатковий дохід від здачі оренди житла. Проте може статись таке, що орендар перестав платити за квартиру. Здавалось би, достатньо змінити замки і проблема вирішена. Але через це власника можуть очікувати куди серйозніші негаразди. Навіть наявність боргу не дає права самостійно виселити людину або позбавити її доступу до житла.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що робити, якщо квартирант не платить, але й добровільно не виїжджає.

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Власник не може просто виставити за двері орендаря

Поки договір про оренду житла не припинений або не розірваний у встановленому порядку, власник не може самостійно позбавити людину доступу до квартири через несплату.

Зокрема, не можна:

змінювати замки без законних підстав;

виставляти речі орендаря за двері;

відключати електроенергію чи воду, щоб змусити людину виїхати;

самовільно проникати до квартири;

застосовувати силу або погрожувати виселенням.

Такі дії можуть мати для власника правові наслідки. Зокрема, самовільне вирішення спору може розглядатися як самоправство, а незаконне проникнення до житла, погрози чи застосування сили — мати ще серйозніші наслідки аж до кримінальної відповідальності.

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Коли договір можна розірвати через борг

Якщо домовитися з орендарем не вдається, власник може звернутися до суду. У судовому порядку можна вимагати як розірвання договору та виселення, так і стягнення заборгованості за оренду. Для довгострокового договору підставою може бути несплата протягом шести місяців, якщо сам договір не встановлює довший строк.

Якщо житло орендували на строк до одного року, підставою може стати третій пропущений платіж. Тобто одна або дві прострочені оплати самі по собі не є підставою для такого виселення.

Які ще можуть бути підстави для виселення

Проблеми для орендаря можуть виникнути не тільки через несплату. Договір може бути розірваний через інші порушення умов користування житлом.

Серед них:

псування або руйнування квартири;

використання житла не за призначенням;

систематичне порушення спокою сусідів.

У випадку пошкодження житла суд може надати орендарю до року для його відновлення. Якщо ж квартиру використовують не за призначенням або порушують спокій сусідів, перед зверненням до суду орендаря потрібно письмово попередити.

Що потрібно підготувати перед судом

Самого твердження про борг чи порушення умов договору недостатньо — власнику варто заздалегідь зібрати докази.

Це можуть бути:

листування з орендарем;

квитанції та інші підтвердження платежів;

свідчення сусідів;

акт огляду квартири, якщо майно пошкоджене;

інші документи, які підтверджують порушення умов оренди.

У позові власник може одразу поєднати вимоги про розірвання договору та виселення орендаря. Окремо можна вимагати стягнення несплаченої орендної плати. Якщо після рішення суду орендар добровільно не залишає квартиру, його примусове виконання здійснюється виконавчою службою.

Чому договір про оренду житла важливий

Відносини між власником та орендарем краще оформлювати письмовим договором. У ньому варто заздалегідь визначити строк оренди, умови оплати, можливі порушення та наслідки їх невиконання.

Окремо слід прописати правила щодо коштів, які власник отримує наперед як заставу або забезпечення можливих збитків. У договорі має бути зрозуміло, у яких випадках ці гроші можна залишити як компенсацію, а коли їх необхідно повернути орендарю. Якщо строк договору не визначений, він діє п'ять років.

Саме письмові умови та документи про оплату можуть стати важливими доказами, якщо між сторонами виникне спір щодо боргу, застави, пошкодження майна чи права користування квартирою.

Усна оренда ускладнює вирішення конфлікту

Оренда без письмового договору створює додаткові ризики для обох сторін. У разі конфлікту може бути складніше довести, про яку суму орендної плати домовлялися, коли і як мала повертатися застава, який борг виник або хто відповідає за пошкодження майна.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, коли орендодавець може не повертати заставу. Під час оренди житла квартиранту часто потрібно одразу сплатити більше, ніж просто місячну орендну плату. Власник може вимагати заставу як гарантію на випадок пошкодження майна, боргів чи дострокового виїзду.

Також Новини.LIVE повідомляли, як ВПО можуть повернути частину коштів за оренду житла. Адже оренда щомісяця забирає з бюджету ВПО чималу суму, однак частина цих грошей може повернутися у гаманець. Держава дозволяє переселенцям скористатися податковою знижкою за оренду житла.