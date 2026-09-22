Земельний пай використовують без договору: що може зробити власник

Трактор обробляє землю. Фото: magnific.com

Випадки, коли чужу земельну ділянку обробляють без відома та згоди власника, на практиці трапляються досить часто. Це може бути сусід, фермер або агропідприємство, яке фактично використовує землю без належних правових підстав. У такій ситуації власнику важливо зафіксувати порушення, встановити особу користувача та правильно обрати спосіб захисту свого права.

Про це розповіли фахівці "Земельного фонду України", передають Новини.LIVE.

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Коли використання чужої землі вважається незаконним

Сам факт обробітку земельної ділянки ще не означає, що особа має законне право нею користуватися. Для правомірного використання землі повинна існувати відповідна юридична підстава.

Це може бути, зокрема, договір оренди, емфітевзис, суперфіцій, право власності або інше речове чи зобов'язальне право, передбачене законодавством.

Самовільним зайняттям земельної ділянки закон визначає фактичне використання землі за відсутності відповідного рішення органу влади чи місцевого самоврядування про її передачу у власність або користування, або без правочину щодо цієї ділянки.

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Тому якщо власник виявив, що його землею користується інша особа без належної правової підстави, не варто залишати ситуацію без уваги. Насамперед необхідно належно зафіксувати порушення, а вже потім визначати подальший спосіб захисту.

Які закони захищають права власника землі

Власнику земельної ділянки важливо розуміти, які права йому гарантує закон та якими способами їх можна захистити.

Основні положення містяться в Конституції України, Цивільному та Земельному кодексах, а також у законодавстві про відповідальність за порушення земельних прав:

Конституція України, стаття 41. Основний Закон гарантує право приватної власності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, а саме право власності є непорушним.

Цивільний кодекс України, статті 317, 319, 386. Власнику належать права володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном. Крім того, власник може вимагати усунення порушень свого права, навіть якщо при цьому його не позбавили володіння майном.

Земельний кодекс України. Самовільне зайняття земельної ділянки належить до порушень земельного законодавства. Закон також передбачає повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їхнім власникам або законним користувачам.

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 53-1. За самовільне зайняття земельної ділянки передбачена адміністративна відповідальність. Розмір штрафу залежить від статусу порушника.

Кримінальний кодекс України, стаття 197-1. У випадках, коли самовільним зайняттям земельної ділянки завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, може наставати кримінальна відповідальність.

Отже, незаконне використання чужої землі залежно від конкретних обставин може мати цивільно-правові, адміністративні або кримінально-правові наслідки.

Що робити, якщо вашу землю обробляють без дозволу

Якщо власник виявив, що його ділянку використовує інша особа без згоди та законної підстави, діяти варто послідовно. Насамперед потрібно зібрати докази, встановити користувача та спробувати припинити порушення.

Зафіксуйте факт використання земельної ділянки

Першим кроком має бути збір доказів того, що землею фактично користується інша особа.

Порушення можна зафіксувати за допомогою фото та відео. Варто звернути увагу на сільськогосподарську техніку, проведені роботи, посіви, обробіток ґрунту та інші обставини, які можуть підтверджувати використання саме вашої ділянки.

За можливості необхідно зафіксувати дату, місце та обставини проведення робіт. Корисними можуть бути також відомості, які допоможуть встановити особу, фермерське господарство або підприємство, що обробляє землю.

Якщо є можливість, важливо також мати дані, які дозволяють точно ідентифікувати межі земельної ділянки. Це особливо актуально у випадках, коли спір може виникнути через неправильне визначення меж.

З'ясуйте, хто користується землею

Наступним кроком потрібно встановити, хто саме використовує земельну ділянку.

Якщо це сусід або інша відома власнику людина, можна спочатку з'ясувати, на якій підставі вона вважає себе користувачем землі.

Не завжди така ситуація виникає навмисно. Наприклад, причиною може бути технічна помилка, неправильне визначення меж або помилкове припущення про наявність права користування.

Якщо ж з'ясується, що особа свідомо використовує чужу землю без відповідної правової підстави, такі дії можуть мати ознаки самовільного зайняття земельної ділянки.

Направте порушнику письмову вимогу

Якщо усне звернення не допомогло або користувач продовжує обробляти землю, власнику варто направити письмову вимогу про припинення незаконного використання.

Бажано надіслати її рекомендованим листом із повідомленням про вручення, щоб у власника залишився доказ направлення документа.

У вимозі варто зазначити правову підставу володіння земельною ділянкою, описати виявлене порушення та чітко сформулювати вимогу припинити використання землі.

Така письмова претензія може мати значення і в подальшому спорі, зокрема як доказ того, що власник повідомляв особу про відсутність у неї права користуватися ділянкою.

Повідомте орган місцевого самоврядування

Про можливе самовільне зайняття земельної ділянки можна також повідомити відповідну сільську, селищну або міську раду.

У межах своїх законних повноважень органи місцевого самоврядування можуть реагувати на порушення земельного законодавства та фіксувати відповідні обставини.

Водночас конкретний порядок реагування залежить від того, кому належить земля, де вона розташована та які саме повноваження має відповідний орган у конкретній ситуації.

Зверніться до Національної поліції

За наявності відповідних підстав власник може подати заяву до Національної поліції щодо можливого самовільного зайняття земельної ділянки.

Поліція має прийняти та зареєструвати заяву, а за наявності передбачених законом підстав провести необхідні процесуальні дії.

Якщо обставини справи свідчать про можливе кримінальне правопорушення та наявність необхідної шкоди, питання може розглядатися в межах статті 197-1 Кримінального кодексу України.

Подайте звернення до Держгеокадастру

Ще одним варіантом є звернення до органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Державні інспектори у сфері контролю за використанням та охороною земель мають повноваження обстежувати земельні ділянки, перевіряти документи щодо їх використання, складати акти та протоколи про адміністративні правопорушення у межах своїх повноважень.

Також органи Держгеокадастру можуть розраховувати розмір шкоди, завданої самовільним зайняттям землі, та вживати передбачених законом заходів.

До звернення бажано додати документи на земельну ділянку, матеріали фото- та відеофіксації та інші докази, які підтверджують можливе порушення.

Зверніться до суду

Якщо досудові заходи не дали результату, власник має право звернутися до суду для захисту свого порушеного права.

Залежно від обставин це може бути вимога про усунення перешкод у здійсненні права власності, зокрема негаторний позов. Також за наявності відповідних підстав можна вимагати відшкодування завданих збитків, у тому числі упущеної вигоди від незаконного використання земельної ділянки.

При цьому позовні вимоги мають відповідати характеру конкретного порушення. Тому перед зверненням до суду важливо правильно визначити спосіб захисту, встановити обставини, які необхідно довести, та обґрунтувати розмір заявлених вимог.

Які документи варто зберігати

Власнику потрібно мати документи, які підтверджують його право на земельну ділянку. Це може бути державний акт, витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інші документи, що стосуються землі.

Окремо варто зберігати всі матеріали, пов'язані з фактом незаконного використання. Йдеться про фото та відео, копії письмових вимог і звернень, докази їхнього направлення, відповіді порушника та державних органів.

Також важливо подбати про докази, які дозволяють ідентифікувати земельну ділянку та її межі. Держгеокадастр окремо звертає увагу на важливість матеріалів щодо встановлення меж самовільно зайнятої ділянки для повного розгляду відповідних звернень.

Якщо чужа особа без дозволу обробляє вашу землю, залишати ситуацію без реагування не варто. Насамперед необхідно зафіксувати порушення, встановити користувача та перевірити, чи справді він не має законних підстав для використання ділянки.

Подальший спосіб захисту залежить від конкретної ситуації. Якщо справа складна або йдеться про значні збитки, доцільно звернутися до адвоката, який спеціалізується на земельних спорах. Фахівець допоможе перевірити правовий статус ділянки, визначити належний спосіб захисту, підготувати документи та, за необхідності, представляти інтереси власника в суді.

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