Земельный пай используется без договора: что может сделать владелец

Трактор обрабатывает землю. Фото: magnific.com

Случаи, когда чужой земельный пай обрабатывается без ведома и согласия владельца, на практике встречаются довольно часто. Это может быть сосед, фермер или агропредприятие, которое фактически использует землю без надлежащих правовых оснований. В такой ситуации владельцу важно зафиксировать нарушение, установить личность пользователя и правильно выбрать способ защиты своего права.

Об этом рассказали специалисты "Земельного фонда Украины", передают Новини.LIVE.

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Когда использование чужой земли считается незаконным

Сам факт обработки земельного участка еще не означает, что лицо имеет законное право им пользоваться. Для правомерного использования земли должно существовать соответствующее юридическое основание.

Это может быть, в частности, договор аренды, эмфитевзис, суперфиций, право собственности или иное вещное либо обязательственное право, предусмотренное законодательством.

Самовольным занятием земельного участка закон определяет фактическое использование земли при отсутствии соответствующего решения органа власти или местного самоуправления о ее передаче в собственность или пользование, либо без правового акта в отношении данного участка.

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Поэтому если собственник обнаружил, что его землей пользуется другое лицо без надлежащего правового основания, не стоит оставлять ситуацию без внимания. Прежде всего необходимо должным образом зафиксировать нарушение, а уже затем определять дальнейший способ защиты.

Какие законы защищают права собственника земли

Владельцу земельного участка важно понимать, какие права ему гарантирует закон и какими способами их можно защитить.

Основные положения содержатся в Конституции Украины, Гражданском и Земельном кодексах, а также в законодательстве об ответственности за нарушение земельных прав:

Конституция Украины, статья 41. Основной Закон гарантирует право частной собственности. Никто не может быть противоправно лишен права собственности, а само право собственности является нерушимым.

Гражданский кодекс Украины, статьи 317, 319, 386. Владельцу принадлежат права владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Кроме того, собственник может требовать устранения нарушений своего права, даже если при этом он не был лишен владения имуществом.

Земельный кодекс Украины. Самовольное занятие земельного участка относится к нарушениям земельного законодательства. Закон также предусматривает возвращение самовольно занятых земельных участков их собственникам или законным пользователям.

Кодекс Украины об административных правонарушениях, статья 53-1. За самовольное занятие земельного участка предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа зависит от статуса нарушителя.

Уголовный кодекс Украины, статья 197-1. В случаях, когда самовольным занятием земельного участка причинен значительный ущерб его законному владельцу или собственнику, может наступать уголовная ответственность.

Таким образом, незаконное использование чужой земли в зависимости от конкретных обстоятельств может иметь гражданско-правовые, административные или уголовно-правовые последствия.

Что делать, если вашу землю обрабатывают без разрешения

Если владелец обнаружил, что его участок использует другое лицо без согласия и законных оснований, действовать следует последовательно. Прежде всего необходимо собрать доказательства, установить личность пользователя и попытаться пресечь нарушение.

Зафиксируйте факт использования земельного участка

Первым шагом должен быть сбор доказательств того, что землей фактически пользуется другое лицо.

Нарушение можно зафиксировать с помощью фото и видео. Стоит обратить внимание на сельскохозяйственную технику, проводимые работы, посевы, обработку почвы и другие обстоятельства, которые могут подтверждать использование именно вашего участка.

По возможности необходимо зафиксировать дату, место и обстоятельства проведения работ. Полезными могут быть также сведения, которые помогут установить лицо, фермерское хозяйство или предприятие, обрабатывающее землю.

Если есть возможность, важно также иметь данные, позволяющие точно идентифицировать границы земельного участка. Это особенно актуально в случаях, когда спор может возникнуть из-за неправильного определения границ.

Выясните, кто пользуется землей

Следующим шагом необходимо установить, кто именно использует земельный участок.

Если это сосед или другое лицо, известное владельцу, можно сначала выяснить, на каком основании оно считает себя пользователем земли.

Не всегда такая ситуация возникает умышленно. Например, причиной может быть техническая ошибка, неправильное определение границ или ошибочное предположение о наличии права пользования.

Если же выяснится, что лицо сознательно использует чужую землю без соответствующего правового основания, такие действия могут иметь признаки самовольного занятия земельного участка.

Направьте нарушителю письменное требование

Если устное обращение не помогло или пользователь продолжает обрабатывать землю, владельцу следует направить письменное требование о прекращении незаконного использования.

Желательно отправить его заказным письмом с уведомлением о вручении, чтобы у собственника осталось доказательство отправки документа.

В требовании следует указать правовое основание владения земельным участком, описать выявленное нарушение и четко сформулировать требование прекратить использование земли.

Такая письменная претензия может иметь значение и в дальнейшем споре, в частности как доказательство того, что собственник уведомлял лицо об отсутствии у него права пользоваться участком.

Сообщите в орган местного самоуправления

О возможном самовольном занятии земельного участка можно также сообщить в соответствующий сельский, поселковый или городской совет.

В пределах своих законных полномочий органы местного самоуправления могут реагировать на нарушения земельного законодательства и фиксировать соответствующие обстоятельства.

В то же время конкретный порядок реагирования зависит от того, кому принадлежит земля, где она расположена и какими именно полномочиями обладает соответствующий орган в конкретной ситуации.

Обратитесь в Национальную полицию

При наличии соответствующих оснований собственник может подать заявление в Национальную полицию о возможном самовольном занятии земельного участка.

Полиция должна принять и зарегистрировать заявление, а при наличии предусмотренных законом оснований — провести необходимые процессуальные действия.

Если обстоятельства дела свидетельствуют о возможном уголовном правонарушении и наличии необходимого ущерба, вопрос может рассматриваться в рамках статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины.

Подайте обращение в Госгеокадастр

Еще одним вариантом является обращение в органы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Государственные инспекторы в сфере контроля за использованием и охраной земель уполномочены обследовать земельные участки, проверять документы об их использовании, составлять акты и протоколы об административных правонарушениях в пределах своих полномочий.

Также органы Госгеокадастра могут рассчитывать размер ущерба, причиненного самовольным занятием земли, и принимать предусмотренные законом меры.

К обращению желательно приложить документы на земельный участок, материалы фото- и видеофиксации, а также другие доказательства, подтверждающие возможное нарушение.

Обратитесь в суд

Если досудебные меры не дали результата, собственник имеет право обратиться в суд для защиты своего нарушенного права.

В зависимости от обстоятельств это может быть требование об устранении препятствий в осуществлении права собственности, в частности негаторный иск. Также при наличии соответствующих оснований можно требовать возмещения причиненного ущерба, в том числе упущенной выгоды от незаконного использования земельного участка.

При этом исковые требования должны соответствовать характеру конкретного нарушения. Поэтому перед обращением в суд важно правильно определить способ защиты, установить обстоятельства, которые необходимо доказать, и обосновать размер заявленных требований.

Какие документы следует хранить

Владельцу необходимо иметь документы, подтверждающие его право на земельный участок. Это может быть государственный акт, выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и другие документы, касающиеся земли.

Отдельно следует хранить все материалы, связанные с фактом незаконного использования. Речь идет о фото и видео, копиях письменных требований и обращений, доказательствах их отправки, ответах нарушителя и государственных органов.

Также важно позаботиться о доказательствах, позволяющих идентифицировать земельный участок и его границы. Госгеокадастр отдельно обращает внимание на важность материалов, касающихся установления границ самовольно занятого участка, для полного рассмотрения соответствующих обращений.

Если постороннее лицо без разрешения обрабатывает вашу землю, оставлять ситуацию без внимания не стоит. Прежде всего необходимо зафиксировать нарушение, установить личность пользователя и проверить, действительно ли у него нет законных оснований для использования участка.

Дальнейший способ защиты зависит от конкретной ситуации. Если дело сложное или речь идет о значительных убытках, целесообразно обратиться к адвокату, специализирующемуся на земельных спорах. Специалист поможет проверить правовой статус участка, определить надлежащий способ защиты, подготовить документы и, при необходимости, представлять интересы собственника в суде.

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