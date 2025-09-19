ОСББ або керуюча компанія — як забезпечити професійне управління будинком та які нюанси врахувати

ОСББ та керуюча компанія — хто забезпечить професійне управління
Час від часу серед власників квартир виникає дискусія: а чи не створити ОСББ для того, щоб самостійно керувати своїм будинком. Одні є затятими прихильниками цієї ідеї, а інші ж виступають на користь керуючої компанії.
Новини.LIVE з'ясовували, що краще: ОСББ чи керуюча компанія, особливо у воєнний час.
Що таке ОСББ
Якщо коротко, то ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) — це юридична особа. Вона створюється самими мешканцями для управління своїм будинком.
Плюси ОСББ
- Контроль і прозорість. Рішення приймають самі співвласники на загальних зборах. Вони також формують бюджет, обирають голову або правління і можуть контролювати витрати.
- Економія на послугах. У багатьох випадках ОСББ може домовитися про менші ціни на послуги, починаючи від ремонту, закінчуючи впровадженням енергоефективних заходів, або ж виконувати частину робіт власними силами.
- Гнучкість у виборі підрядників. ОСББ може наймати сторонні служби, створювати штат працівників або поєднувати моделі. Ба більше: рішення адаптуються до потреб будинку.
- Можливість залучення грантів або програм енергоефективності. ОСББ частіше мають доступ до державних чи міських програм підтримки (ремонти, термомодернізація), іноді з пільгами.
Мінуси ОСББ
- Потрібна активність мешканців і час. Адже створення й ефективне управління вимагає ініціативи, зборів, обліку, ведення документації. Часто це навантаження лягає на кількох людей.
- Ризик кадрових і організаційних помилок. Голова або правління можуть не мати досвіду у господарській діяльності, тендерах, бухгалтерії. Це може привести до неефективності або конфліктів.
- Юридична та фінансова відповідальність. ОСББ — юридична особа з обов’язками (податки, звітність, договірні відносини), що потребує правильного ведення бухгалтерії та правового супроводу.
- Корупційні ризики. Замовлення виконання робіт у "своїх" підрядників за завищеними цінами.
Що таке керуюча компанія
Керуюча (управляюча) компанія — це сторонній підрядник або бізнес, якому мешканці або орган місцевого самоврядування чи забудовник на початковому етапі делегують функції з утримання й обслуговування будинку.
Плюси керуючої компанії
- Професійне, "під ключ", управління. Компанія надає штат спеціалістів (сантехніки, електрики, менеджери), має налагоджені процеси та досвід обслуговування кількох будинків. Це зручно, якщо мешканці не готові керувати самі.
- Менше адміністративного навантаження на мешканців. Після підписання контракту більшість операцій виконує компанія: ремонти, догляд, вирішення аварійних ситуацій.
- Гарантії та стандарти. Зазвичай компанії прописують SLA — умови надання послуг. У них, зокрема, прописуються штрафи за неякісне виконання, що дає можливість власникам квартир механізм для відшкодування збитків.
Мінуси керуючої компанії
- Менший контроль з боку мешканців. Можуть бути випадки, що мешканці не мають доступу до контролю над щоденними витратами й рішеннями. Відповідно, виникає ризик непрозорого використання коштів.
- Дорожче за ОСББ. Послуги комерційної компанії включають в себе певну маржу. І у деяких випадках внески виявляються вищими, ніж при самоуправлінні.
- Ризик недобросовісного підрядника. На ринку бувають як професійні гравці, так і ті, хто працює формально. Тому при виборі керуючої компанії важливий ретельний відбір і контроль договору.
Що ж обрати під час воєнного стану: ОСББ чи керуючу компанію
ОСББ і керуючу компанію, незалежно від того, є воєнний стан чи ні, порівнювати між собою некоректно, пояснив Новини.LIVE голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Він наголосив, що ОСББ насамперед — це самообслуговування.
"ОСББ це не панацея, але тимчасовий варіант. Це перехідний етап подальшого руху до професійного управління багатоквартирними будинками", — вважає Олег Попенко.
За його словами, професійне управління багатоквартирним будинком може забезпечити керуюча компанія.
"І це повинна бути професійна керуюча компанія, а не та, яку нав'язує місцева влада. Але, на жаль, поки у нас прийшли до того, що нам необхідно створювати професійних управителів. До того часу вже було створено близько 30-40 тисяч ОСББ по всій Україні", — зазначив він.
Попенко нагадав, що у Польщі при переході до професійного управління багатоквартирними будинками було запропоновано створення аналога українського ОСББ з конкретними термінами переходу.
Паралельно з цим, в університетах країни були створені факультети професійного навчання управлінню багатоквартирних будинків.
"В Україні ж перші ОСББ почали з'являтися у 1998-1999 роках. Масова "ОСББізація" з'явилась у нас у 2012-2015 роках. А професійне навчання управителів почало з'являтися у 2017-2019 роках. Тобто величезна різниця в підходах і процесах привела до того, що ринок управителів багатоквартирних будинків, взагалі, житлова політика щодо управління багатоквартирними будинками, виявилася жахливо розбалансованою", — розповів Попенко.
За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг, в Україні
нині відсутній повний контроль в системі управління багатоквартирними будинками.
"Відсутня система не тільки контролю, а взагалі система можливості вирішення конфліктних ситуацій в багатоквартирних будинках. Наприклад, в США існує навіть така структура як житловий суд. І там вирішуються питання між орендарем і орендодавцем, між управляючою компанією і ще іншою структурою. Це абсолютно нормально, і це працює", — розповів експерт.
Попенко наголосив, що через російські обстріли житлових будинків деякі мешканці не можуть отримати компенсацію за зруйноване житло, оскільки місцева влада не знає, у кого це майно стоїть на балансі.
За його словами, в Україні списали багатоквартирні будинки у 2014 році з балансу, а зараз пропонують все повернути для того, щоб була можливість залучити кошти на їх відновлення.
Раніше ми розповідали, що право власності на нерухомість в Україні захищається законом, але є випадки, коли воно може бути припинене. Також з'ясували, який штраф доведеться заплатити, якщо вчасно не зареєструвати місце проживання.
Читайте Новини.LIVE!