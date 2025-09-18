Штраф за відсутність прописки — яку суму доведеться заплатити українцям у 2025 році

Жінка з документами. Фото: Freepik

В Україні термін "прописка" вже давно відійшов у минуле, але в побуті його все ще використовують. Сьогодні офіційно говорять про реєстрацію місця проживання. Це не просто формальність, а важливий юридичний зв’язок між громадянином і державою, який допомагає планувати інфраструктуру та забезпечувати правопорядок. Але за неоформлену реєстрацію накладаються санкції.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що буде, якщо не зареєструвати місце проживання вчасно та які штрафи передбачені за порушення.

Що таке реєстрація місця проживання

Реєстрація місця проживання — це не радянська прописка, яка контролювала пересування громадян. З 2003 року, коли набув чинності Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання", прописка зникла, а на її місце прийшла реєстрація. Вона потрібна, щоб держава знала, де ви офіційно проживаєте. Це не обмежує свободу, а допомагає:

планувати кількість шкіл, дитсадків, лікарень у певній місцевості;

організовувати виборчі дільниці та будувати соціальні об’єкти;

спрощувати роботу правоохоронних органів, наприклад, у розшуку правопорушників.

Тобто реєстрація — не бюрократична формальність, а реальний інструмент організації життя в громаді.

Який штраф за несвоєчасну прописку

В Україні кожен громадянин, іноземець або особа без громадянства, що перебуває тут на законних підставах, має зареєструвати місце проживання протягом 30 днів.

Відповідальність за це передбачена статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Покарання залежить від того, наскільки довго ви порушуєте закон:

Перше порушення: якщо ви не зареєструвалися протягом 30 днів, вас можуть просто попередити. Це своєрідний "шанс" виправити ситуацію.

Повторне порушення: якщо після попередження ви не зареєструєте місце проживання протягом року, доведеться сплатити штраф від 17 до 51 гривні (від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

"Сума штрафу невелика, але ігнорувати вимогу не варто, адже це може ускладнити взаємодію з державними органами, наприклад, при отриманні документів чи соціальних послуг", — наголошує адвокат Олександ Малик.

Штраф за відсутність прописки для новонароджених

Окремо закон зобов’язує батьків зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців. Якщо цього не зробити, штраф накладається одразу без попередження і також може досягати 51 грн.

Це пояснюється тим, що немовля потребує доступу до медичних та соціальних послуг, які напряму пов’язані з місцем реєстрації.

Які додаткові штрафи можна отримати

У деяких випадках штрафи за прострочення прописки можуть бути більшими. Наприклад, Податковий кодекс передбачає, що громадянин може сплатити 50% від прожиткового мінімуму за кожен місяць затримки. Це стосується ситуацій, коли порушення пов’язане з іншими нормами адміністративного чи кримінального законодавства.

Таким чином, хоча базові штрафи за відсутність прописки виглядають невеликими, на практиці вони можуть бути відчутнішими.

Хто приймає рішення про штраф за прописку

В Україні такі рішення ухвалюють виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад. Судові органи до процесу не залучаються. Це означає, що процедура накладення штрафу є спрощеною, і громадянин не завжди може відтягнути її у часі.

Чому краще не затягувати з реєстрацією

Реєстрація місця проживання — це не лише формальність. Вона потрібна для доступу до послуг держави, зокрема:

медичного обслуговування;

соціальної допомоги;

можливості голосувати на виборах;

отримання різних довідок і документів.

Несвоєчасна прописка створює додаткові проблеми у повсякденному житті: складно оформити дитину в садок чи школу, отримати допомогу чи оформити спадщину.

Як повідомлялось, залежно від обставин, зняття людини з реєстрації місця проживання може бути здійснене через ЦНАП чи портал "Дія". Проте, у складних випадках, наприклад, без згоди особи, цей процес може вимагати судового рішення.

Також ми повідомляли, що витяг із реєстру територіальної громади — це ключовий документ, що підтверджує місце реєстрації або її відсутність. Сьогодні саме він має юридичну силу і визнається усіма державними органами.