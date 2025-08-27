Який документ засвідчує факт реєстрації місця проживання — правила та нюанси у 2025 році

ЦНАП у Києві. Фото: Олексій Самсонов, КМДА

В Україні ключовим документом, який підтверджує факт реєстрації або відсутності даних про місце проживання особи, є витяг з реєстру територіальної громади. Саме він сьогодні має юридичну силу та визнається усіма державними органами.

За інформацією Державної міграційної служби, витяг можна отримати як у паперовому вигляді, так і в електронному форматі. Обидві форми є рівнозначними і мають однакову силу для підтвердження прописки.

Де отримати витяг з реєстру територіальної громади

Звернутися за витягом можна до органу реєстрації, до центру надання адміністративних послуг або скористатися порталом державних електронних послуг "Дія". Для цього особа проходить ідентифікацію та авторизацію в особистому кабінеті.

У паперовому варіанті витяг надають за заявою власника житла, співвласників, іпотекодержателя чи іншої уповноваженої особи. Це зручно, адже не лише сам громадянин, а й його представники можуть подати запит.

Як отримати витяг онлайн

Як зазначено на порталі "Дія", процес онлайн-отримання витягу виглядає максимально просто:

Зайдіть на портал "Дія" та авторизуйтесь у особистому кабінеті. Натисніть "Отримати витяг" у відповідному розділі. Перевірте дані про себе або вашу дитину (якщо витяг потрібен для неї). Якщо замовляєте витяг для дитини, вкажіть серію та номер свідоцтва про народження. Завантажте готовий витяг у форматі PDF із розділу "Отримані документи". Сповіщення про готовність надійде на email та в особистий кабінет.

Як отримати витяг офлайн

Не всі українці користуються "Дією" або мають електронний підпис, тому залишається офлайн-варіант. Для цього необхідно звернутися у найближчий ЦНАП за місцем проживання. Працівники центру формують витяг з реєстру територіальної громади та видають його заявнику у паперовому вигляді.

Як перевірити дійсність витягу

Щоб уникнути підробок, у кожному витязі передбачено унікальний номер і QR-код. Для перевірки достатньо навести камеру смартфона на код, після чого система автоматично підтвердить справжність документа. Такий спосіб забезпечує надійність та довіру до електронних і паперових витягів.

Альтернативні способи підтвердження місця проживання

Якщо у вас немає витягу, місце проживання можна підтвердити іншими способами:

Цифровий паспорт у Дії. Внутрішній або закордонний е-паспорт у додатку "Дія" містить інформацію про зареєстроване місце проживання. Штамп у паспорті-книжечці. Якщо ваше місце проживання було зареєстровано до 1 грудня 2021 року, штамп у паспорті у формі книжечки є дійсним підтвердженням. Е-паспорт. Електронний паспорт (внутрішній або закордонний) також може містити відомості про місце проживання, якщо вони внесені до демографічного реєстру.

Ці альтернативи зручні, якщо вам потрібно швидко підтвердити адресу без замовлення витягу.

Що робити коли дані про місце проживання відсутні

Іноді у реєстрі немає відомостей про адресу проживання. Це означає, що дані потрібно актуалізувати. Зробити це можна онлайн у "Дії" або особисто через ЦНАП. Якщо ж адреса реєстрації знаходиться у Криму чи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, витяг отримати неможливо, оскільки реєстр створено лише у 2016 році і він не містить старих записів. У такому випадку доведеться підтверджувати дані через паспорт-книжечку або електронні паспорти.

Чому витяг важливий і де його використовують

Витяг із реєстру територіальної громади потрібен у багатьох ситуаціях:

оформлення документів (паспорт, водійське посвідчення, соціальні виплати);

реєстрація шлюбу або народження дитини;

отримання державних послуг, наприклад, субсидій;

підтвердження адреси для банків, роботодавців чи навчальних закладів.

Витяг фактично замінив старий штамп у паспорті та став універсальним підтвердженням місця проживання.

Як повідомлялось, реєстрація місця проживання — це не просто формальність, а ключова вимога для отримання доступу до багатьох прав і послуг. Відсутність прописки може створити значні перешкоди в адміністративних і повсякденних справах, від звернення до лікаря до оформлення документів.

Також ми розповідали, якщо в квартирі прописано кілька людей, а фактично живе й оплачує комунальні послуги лише одна, власник може через суд виписати інших. Навіть наявність реєстрації не гарантує права користування житлом, якщо людина фактично там не проживає.