Як підтвердити, що людина не проживає в квартирі — документи та докази

Жінка вивчає документи. Фото: Freepik

Часто буває, що у квартирі зареєстровано кілька осіб, але фактично живе лише одна. При цьому саме вона сплачує всі комунальні послуги. Наявність прописки ще не означає, що людина має право й надалі користуватися квартирою. Якщо довести її фактичну відсутність, власник може звернутися до суду і захистити свої права.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як це зробити законно, просто і ефективно.

Реклама

Читайте також:

Законодавчі підстави

Відповідно до статті 7 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", зняття з реєстрації відбувається:

за заявою особи або її представника;

за рішенням суду про позбавлення права користування або виселення;

на підставі свідоцтва про смерть;

на підставі інших документів, що підтверджують припинення підстав для проживання.

У випадку конфліктних ситуацій найбільш дієвим інструментом стає саме суд.

Права членів сім’ї у квартирі

Згідно зі статтею 405 Цивільного кодексу України, член сім’ї власника має право користуватися житлом, якщо він проживає разом із ним. Якщо людина відсутня понад рік без поважних причин, вона може втратити це право.

Перелік членів сім’ї визначено статтею 64 Житлового кодексу. Це дружина, діти, батьки, а також інші особи, які спільно проживали та вели господарство.

"Якщо людина виїхала і фактично не бере участі у спільному побуті, це вагомий аргумент у суді", — зазначає юристка Богдана Яворницька.

Докази не проживання у квартирі

Щоб суд визнав факт відсутності проживання, потрібно надати якомога більше доказів. До них належать:

документи на право власності;

довідки про склад сім’ї або зареєстрованих мешканців;

акти обстеження умов проживання;

письмові та усні показання свідків;

факти створення сім’ї в іншому місці, перевезення речей, укладення трудового договору в іншому місті.

Суд оцінює весь комплекс доказів. Однієї довідки часто недостатньо, тому власникам варто збирати якомога більше підтверджень.

Акт обстеження умов проживання

Як зазначено на порталі "Дія", місцеві органи влади мають право видавати акт обстеження. Він складається на підставі письмових свідчень сусідів і підтверджує, що людина не мешкає у квартирі.

Замовити таку послугу можна у виконавчих органах місцевих рад. Заявник подає:

заяву;

паспорт;

документи на житло;

у разі потреби — довіреність для представника.

Послуга є безплатною, а строк її надання — до 3 робочих днів.

Судове підтвердження не проживання

Ключовим етапом є суд. Власник подає позов про визнання особи такою, що втратила право користування житлом. Після задоволення позову і набрання рішенням законної сили, власник звертається до органу реєстрації для зняття людини з обліку.

"Рішення суду — це найсильніший доказ, з яким жоден орган не може сперечатися. Воно відкриває шлях до повного врегулювання ситуації", — підсумовує Яворницька.

Коли можуть відмовити

Органи місцевого самоврядування можуть відмовити у видачі акту або довідки, якщо подано неповний пакет документів або документи містять недостовірні відомості.

У такому випадку заявник має право оскаржити відмову в окружному адміністративному суді.

Як повідомлялось, прописка — це офіційна реєстрація місця проживання в Україні, що підтверджує, де саме мешкає людина. Скасувати її можна лише на законних підставах, і цей процес називається анулюванням реєстрації.

Також, якщо людина зареєстрована у квартирі, це не дає їй автоматичного права на частину нерухомості після смерті власника. Хоча реєстрація місця проживання (прописка) може бути одним із факторів, що враховується, вона не є підставою для отримання частки у спадщині.