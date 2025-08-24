Как подтвердить, что человек не проживает в квартире — документы и доказательства

Женщина изучает документы. Фото: Freepik

Часто бывает, что в квартире зарегистрировано несколько человек, но фактически живет только один. При этом именно он платит все коммунальные услуги. Наличие прописки еще не означает, что человек имеет право и в дальнейшем пользоваться квартирой. Если доказать его фактическое отсутствие, владелец может обратиться в суд и защитить свои права.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как это сделать законно, просто и эффективно.

Законодательные основания

В соответствии со статьей 7 Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине", снятие с регистрации происходит:

по заявлению человека или его представителя;

по решению суда о лишении права пользования или выселении;

на основании свидетельства о смерти;

на основании других документов, подтверждающих прекращение оснований для проживания.

В случае конфликтных ситуаций наиболее действенным инструментом становится именно суд.

Права членов семьи в квартире

Согласно статье 405 Гражданского кодекса Украины, член семьи собственника имеет право пользоваться жильем, если он проживает вместе с ним. Если человек отсутствует более года без уважительных причин, он может потерять это право.

Перечень членов семьи определен статьей 64 Жилищного кодекса. Это жена, дети, родители, а также другие лица, которые совместно проживали и вели хозяйство.

"Если человек выехал и фактически не участвует в совместном быту, это весомый аргумент в суде", — отмечает юрист Богдана Яворницкая.

Доказательства непроживания в квартире

Чтобы суд признал факт отсутствия проживания, нужно предоставить как можно больше доказательств. К ним относятся:

документы на право собственности;

справки о составе семьи или зарегистрированных жильцов;

акты обследования условий проживания;

письменные и устные показания свидетелей;

факты создания семьи в другом месте, перевозки вещей, заключения трудового договора в другом городе.

Суд оценивает весь комплекс доказательств. Одной справки часто недостаточно, поэтому владельцам стоит собирать как можно больше подтверждений.

Акт обследования условий проживания

Как указано на портале "Дія", местные органы власти имеют право выдавать акт обследования. Он составляется на основании письменных показаний соседей и подтверждает, что человек не проживает в квартире.

Заказать такую услугу можно в исполнительных органах местных советов. Заявитель подает:

заявление;

паспорт;

документы на жилье;

в случае необходимости — доверенность для представителя.

Услуга является бесплатной, а срок ее предоставления — до 3 рабочих дней.

Судебное подтверждение непроживания

Ключевым этапом является суд. Владелец подает иск о признании лица утратившим право пользования жильем. После удовлетворения иска и вступления решения в законную силу, владелец обращается в орган регистрации для снятия человека с учета.

"Решение суда — это самое сильное доказательство, с которым ни один орган не может спорить. Оно открывает путь к полному урегулированию ситуации", — заключает Яворницкая.

Когда могут отказать

Органы местного самоуправления могут отказать в выдаче акта или справки, если подан неполный пакет документов или документы содержат недостоверные сведения.

В таком случае заявитель имеет право обжаловать отказ в окружном административном суде.

Как сообщалось, прописка — это официальная регистрация места жительства в Украине, подтверждающая, где именно живет человек. Отменить ее можно только на законных основаниях, и этот процесс называется аннулированием регистрации.

Также, если человек зарегистрирован в квартире, это не дает ему автоматического права на часть недвижимости после смерти владельца. Хотя регистрация места жительства (прописка) может быть одним из учитываемых факторов, она не является основанием для получения доли в наследстве.