Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Заверить прописку — какой документ подтвердит место жительства

Заверить прописку — какой документ подтвердит место жительства

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 04:20
Какой документ удостоверяет факт регистрации места жительства — правила и нюансы в 2025 году
ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

В Украине ключевым документом, подтверждающим факт регистрации или отсутствия данных о месте жительства лица, является выписка из реестра территориальной общины. Именно она сегодня имеет юридическую силу и признается всеми государственными органами.

По информации Государственной миграционной службы, выписку можно получить как в бумажном виде, так и в электронном формате. Обе формы являются равнозначными и имеют одинаковую силу для подтверждения прописки.

Реклама
Читайте также:

Где получить выписку из реестра территориальной общины

Обратиться за выпиской можно в орган регистрации, в центр предоставления административных услуг или воспользоваться порталом государственных электронных услуг "Дія". Для этого лицо проходит идентификацию и авторизацию в личном кабинете.

В бумажном варианте выписку предоставляют по заявлению собственника жилья, совладельцев, ипотекодержателя или другого уполномоченного лица. Это удобно, ведь не только сам гражданин, но и его представители могут подать запрос.

Как получить выписку онлайн

Как указано на портале "Дія", процесс онлайн-получения выписки выглядит максимально просто:

  1. Зайдите на портал "Дія" и авторизуйтесь в личном кабинете.
  2. Нажмите "Получить выписку" в соответствующем разделе.
  3. Проверьте данные о себе или вашем ребенке (если выписка нужна для него).
  4. Если заказываете выписку для ребенка, укажите серию и номер свидетельства о рождении.
  5. Загрузите готовую выписку в формате PDF из раздела "Полученные документы". Уведомление о готовности поступит на email и в личный кабинет.

Как получить выписку оффлайн

Не все украинцы пользуются "Дією" или имеют электронную подпись, поэтому остается офлайн-вариант. Для этого необходимо обратиться в ближайший ЦПАУ по месту жительства. Работники центра формируют выписку из реестра территориальной общины и выдают ее заявителю в бумажном виде.

Как проверить действительность выписки

Чтобы избежать подделок, в каждой выписке предусмотрен уникальный номер и QR-код. Для проверки достаточно навести камеру смартфона на код, после чего система автоматически подтвердит подлинность документа. Такой способ обеспечивает надежность и доверие к электронным и бумажным выпискам.

Альтернативные способы подтверждения места жительства

Если у вас нет выписки, место жительства можно подтвердить другими способами:

  1. Цифровой паспорт в Действии. Внутренний или заграничный е-паспорт в приложении "Дія" содержит информацию о зарегистрированном месте жительства.
  2. Штамп в паспорте-книжечке. Если ваше место жительства было зарегистрировано до 1 декабря 2021 года, штамп в паспорте в форме книжечки является действительным подтверждением.
  3. Е-паспорт. Электронный паспорт (внутренний или заграничный) также может содержать сведения о месте жительства, если они внесены в демографический реестр.

Эти альтернативы удобны, если вам нужно быстро подтвердить адрес без заказа выписки.

Что делать когда данные о месте жительства отсутствуют

Иногда в реестре нет сведений об адресе проживания. Это означает, что данные нужно актуализировать. Сделать это можно онлайн в "Дії" или лично через ЦПАУ.

Если же адрес регистрации находится в Крыму или на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, выписку получить невозможно, поскольку реестр создан только в 2016 году и не содержит старых записей. В таком случае придется подтверждать данные через паспорт-книжечку или электронные паспорта.

Почему выписка важна и где ее используют

Выписка из реестра территориальной общины нужна во многих ситуациях:
оформление документов (паспорт, водительское удостоверение, социальные выплаты);

  • регистрация брака или рождения ребенка;
  • получение государственных услуг, например, субсидий;
  • подтверждение адреса для банков, работодателей или учебных заведений.

Выписка фактически заменила старый штамп в паспорте и стала универсальным подтверждением места жительства.

Как сообщалось, регистрация места жительства — это не просто формальность, а ключевое требование для получения доступа ко многим правам и услугам. Отсутствие прописки может создать значительные препятствия в административных и повседневных делах, от обращения к врачу до оформления документов.

Также мы рассказывали, если в квартире прописано несколько человек, а фактически живет и оплачивает коммунальные услуги только один, владелец может через суд выписать остальных. Даже наличие регистрации не гарантирует права пользования жильём, если человек фактически там не проживает.

госрегистрация недвижимость прописка документы место жительства
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации