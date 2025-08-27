Какой документ удостоверяет факт регистрации места жительства — правила и нюансы в 2025 году

ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

В Украине ключевым документом, подтверждающим факт регистрации или отсутствия данных о месте жительства лица, является выписка из реестра территориальной общины. Именно она сегодня имеет юридическую силу и признается всеми государственными органами.

По информации Государственной миграционной службы, выписку можно получить как в бумажном виде, так и в электронном формате. Обе формы являются равнозначными и имеют одинаковую силу для подтверждения прописки.

Где получить выписку из реестра территориальной общины

Обратиться за выпиской можно в орган регистрации, в центр предоставления административных услуг или воспользоваться порталом государственных электронных услуг "Дія". Для этого лицо проходит идентификацию и авторизацию в личном кабинете.

В бумажном варианте выписку предоставляют по заявлению собственника жилья, совладельцев, ипотекодержателя или другого уполномоченного лица. Это удобно, ведь не только сам гражданин, но и его представители могут подать запрос.

Как получить выписку онлайн

Как указано на портале "Дія", процесс онлайн-получения выписки выглядит максимально просто:

Зайдите на портал "Дія" и авторизуйтесь в личном кабинете. Нажмите "Получить выписку" в соответствующем разделе. Проверьте данные о себе или вашем ребенке (если выписка нужна для него). Если заказываете выписку для ребенка, укажите серию и номер свидетельства о рождении. Загрузите готовую выписку в формате PDF из раздела "Полученные документы". Уведомление о готовности поступит на email и в личный кабинет.

Как получить выписку оффлайн

Не все украинцы пользуются "Дією" или имеют электронную подпись, поэтому остается офлайн-вариант. Для этого необходимо обратиться в ближайший ЦПАУ по месту жительства. Работники центра формируют выписку из реестра территориальной общины и выдают ее заявителю в бумажном виде.

Как проверить действительность выписки

Чтобы избежать подделок, в каждой выписке предусмотрен уникальный номер и QR-код. Для проверки достаточно навести камеру смартфона на код, после чего система автоматически подтвердит подлинность документа. Такой способ обеспечивает надежность и доверие к электронным и бумажным выпискам.

Альтернативные способы подтверждения места жительства

Если у вас нет выписки, место жительства можно подтвердить другими способами:

Цифровой паспорт в Действии. Внутренний или заграничный е-паспорт в приложении "Дія" содержит информацию о зарегистрированном месте жительства. Штамп в паспорте-книжечке. Если ваше место жительства было зарегистрировано до 1 декабря 2021 года, штамп в паспорте в форме книжечки является действительным подтверждением. Е-паспорт. Электронный паспорт (внутренний или заграничный) также может содержать сведения о месте жительства, если они внесены в демографический реестр.

Эти альтернативы удобны, если вам нужно быстро подтвердить адрес без заказа выписки.

Что делать когда данные о месте жительства отсутствуют

Иногда в реестре нет сведений об адресе проживания. Это означает, что данные нужно актуализировать. Сделать это можно онлайн в "Дії" или лично через ЦПАУ.

Если же адрес регистрации находится в Крыму или на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, выписку получить невозможно, поскольку реестр создан только в 2016 году и не содержит старых записей. В таком случае придется подтверждать данные через паспорт-книжечку или электронные паспорта.

Почему выписка важна и где ее используют

Выписка из реестра территориальной общины нужна во многих ситуациях:

оформление документов (паспорт, водительское удостоверение, социальные выплаты);

регистрация брака или рождения ребенка;

получение государственных услуг, например, субсидий;

подтверждение адреса для банков, работодателей или учебных заведений.

Выписка фактически заменила старый штамп в паспорте и стала универсальным подтверждением места жительства.

Как сообщалось, регистрация места жительства — это не просто формальность, а ключевое требование для получения доступа ко многим правам и услугам. Отсутствие прописки может создать значительные препятствия в административных и повседневных делах, от обращения к врачу до оформления документов.

Также мы рассказывали, если в квартире прописано несколько человек, а фактически живет и оплачивает коммунальные услуги только один, владелец может через суд выписать остальных. Даже наличие регистрации не гарантирует права пользования жильём, если человек фактически там не проживает.