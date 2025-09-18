Видео
Главная Недвижимость Штраф за несвоевременную прописку — сколько придется заплатить

Штраф за несвоевременную прописку — сколько придется заплатить

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 04:20
Штраф за отсутствие прописки — какую сумму придется заплатить украинцам в 2025 году
Женщина с документами. Фото: Freepik

В Украине термин "прописка" уже давно отошел в прошлое, но в быту его все еще используют. Сегодня официально говорят о регистрации места жительства. Это не просто формальность, а важная юридическая связь между гражданином и государством, которая помогает планировать инфраструктуру и обеспечивать правопорядок. Но за неоформленную регистрацию накладываются санкции.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что будет, если не зарегистрировать место жительства вовремя и какие штрафы предусмотрены за нарушение.

Читайте также:

Что такое регистрация места жительства

Регистрация места жительства — это не советская прописка, которая контролировала передвижение граждан. С 2003 года, когда вступил в силу Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства", прописка исчезла, а на ее место пришла регистрация. Она нужна, чтобы государство знало, где вы официально проживаете. Это не ограничивает свободу, а помогает:

  • планировать количество школ, детсадов, больниц в определенной местности;
  • организовывать избирательные участки и строить социальные объекты;
  • упрощать работу правоохранительных органов, например, в розыске правонарушителей.

То есть регистрация — не бюрократическая формальность, а реальный инструмент организации жизни в громаде.

Какой штраф за несвоевременную прописку

В Украине каждый гражданин, иностранец или лицо без гражданства, находящийся здесь на законных основаниях, должен зарегистрировать место жительства в течение 30 дней.

Ответственность за это предусмотрена статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Наказание зависит от того, насколько долго вы нарушаете закон:

Первое нарушение: если вы не зарегистрировались в течение 30 дней, вас могут просто предупредить. Это своеобразный "шанс" исправить ситуацию.

Повторное нарушение: если после предупреждения вы не зарегистрируете место жительства в течение года, придется заплатить штраф от 17 до 51 гривны (от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан).

"Сумма штрафа небольшая, но игнорировать требование не стоит, ведь это может осложнить взаимодействие с государственными органами, например, при получении документов или социальных услуг", — отмечает адвокат Александ Малик.

Штраф за отсутствие прописки для новорожденных

Отдельно закон обязывает родителей зарегистрировать место жительства новорожденного ребенка в течение трех месяцев. Если этого не сделать, штраф накладывается сразу без предупреждения и также может достигать 51 грн.

Это объясняется тем, что младенец нуждается в доступе к медицинским и социальным услугам, которые напрямую связаны с местом регистрации.

Какие дополнительные штрафы можно получить

В некоторых случаях штрафы за просрочку прописки могут быть больше. Например, Налоговый кодекс предусматривает, что гражданин может уплатить 50% от прожиточного минимума за каждый месяц задержки. Это касается ситуаций, когда нарушение связано с другими нормами административного или уголовного законодательства.

Таким образом, хотя базовые штрафы за отсутствие прописки выглядят небольшими, на практике они могут быть более ощутимыми.

Кто принимает решение о штрафе за прописку

В Украине такие решения принимают исполнительные комитеты сельских, поселковых и городских советов. Судебные органы к процессу не привлекаются. Процедура наложения штрафа является упрощенной, и гражданин не всегда может оттянуть ее во времени.

Почему лучше не затягивать с регистрацией

Регистрация места жительства — это не только формальность. Она нужна для доступа к услугам государства, в частности:

  • медицинского обслуживания;
  • социальной помощи;
  • возможности голосовать на выборах;
  • получения различных справок и документов.

Несвоевременная прописка создает дополнительные проблемы в повседневной жизни: сложно оформить ребенка в садик или школу, получить помощь или оформить наследство.

Как сообщалось, в зависимости от обстоятельств, снятие человека с регистрации места жительства может быть осуществлено через ЦПАУ или портал "Дія". Однако, в сложных случаях, например, без согласия лица, этот процесс может требовать судебного решения.

Также мы сообщали, что выписка из реестра территориальной общины — это ключевой документ, подтверждающий место регистрации или ее отсутствие. Сегодня именно он имеет юридическую силу и признается всеми государственными органами.

госрегистрация недвижимость штраф прописка документы
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
