Аннулирование прописки в Украине — когда необходимо обращаться в суд

Аннулирование прописки — когда без суда не обойтись
Процедура снятия лица с регистрации места жительства в Украине — это четко определенный законом процесс, который, однако, может усложняться в зависимости от обстоятельств. В большинстве случаев владельцы жилья могут решить вопрос через ЦПАУ или портал "Дія", но есть ситуации, когда без обращения в суд не обойтись.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о правовых основаниях, процедурах и случаях, когда судебное разбирательство становится необходимым.
Правовые основания аннулирования прописки
Снятие с регистрации места жительства регулируется Законом "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине" и постановлением Кабинета министров №265 от 7 февраля 2022 года. Эти документы определяют четкие условия, при которых лицо можно снять с регистрации:
- Выезд на постоянное проживание за границу.
- Смерть зарегистрированного лица.
- Заявление самого человека о снятии с регистрации.
- Заявление собственника жилья, если человек фактически не проживает по адресу.
- Решение суда, например, в случае потери права пользования жильем, выселения или признания человека безвестно отсутствующим или умершим.
Однако с 2022 года законодательство упростило процедуру для владельцев жилья.
"Если лицо не является совладельцем жилья и не проживает по адресу, его можно снять с регистрации без суда, подав заявление в ЦПАУ. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, которые появились около года назад", — отмечает адвокат Иван Черкашин.
Когда аннулирование прописки требует суда
Судебный путь необходим, если:
- зарегистрированный человек отказывается добровольно сниматься с регистрации;
- есть спор о праве собственности или общей совместной собственности (например, имущество, приобретенное в браке);
- человек имеет долю в жилье или право на него по другим юридическим основаниям.
В таких случаях собственник подает иск в суд, предоставляя доказательства, что человек не проживает по адресу или утратило право пользования жильем. Суд может принять решение о снятии с регистрации даже без присутствия прописанного.
"Если имущество было приобретено в браке, даже после расторжения брака лицо может иметь право общей совместной собственности. В таком случае снять его с регистрации без суда незаконно", — объясняет Черкашин.
Судебное разбирательство может длиться от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности дела и предоставленных доказательств.
Порядок действий в суде
Если владелец вынужден обращаться в суд, нужно подготовить доказательства: документы о праве собственности, свидетельства о том, что лицо фактически не проживает по адресу, и другие материалы. После принятия решения суд обязывает органы регистрации снять человека с места жительства.
"Возможность снять человека с регистрации без суда через ЦПАУ существует, но только для тех, кто не имеет никаких прав собственности или пользования жильем. В более сложных случаях суд остается единственным путем", — заключает Черкашин.
Типичные проблемы собственников жилья
Многие украинцы сталкиваются с тем, что в квартире зарегистрированы люди, которые давно не живут там или вообще являются посторонними. Это могут быть бывшие супруги, родственники или знакомые. Такая ситуация создает проблемы с продажей или дарением жилья, а раньше требовала долгих судебных процедур.
Теперь же значительная часть случаев решается административно. Но если человек имеет даже минимальную долю или право пользования, придется обращаться в суд.
Как сообщалось, владелец жилья может выписать человека с регистрации даже без его согласия, предоставив документы, подтверждающие право собственности и оплату административного сбора. Однако, существует перечень людей, которых невозможно снять с регистрации по упрощенной процедуре. Законодательство защищает определенные категории граждан, ограничивая полную свободу действий владельца.
Также в Украине распространено ошибочное мнение, что прописка автоматически дает право на наследство. На самом деле, регистрация места жительства сама по себе не дает права собственности на недвижимость, а лишь может влиять на очередность наследования, если наследников нет.
