Аннулирование прописки в Украине — когда необходимо обращаться в суд

Процедура снятия лица с регистрации места жительства в Украине — это четко определенный законом процесс, который, однако, может усложняться в зависимости от обстоятельств. В большинстве случаев владельцы жилья могут решить вопрос через ЦПАУ или портал "Дія", но есть ситуации, когда без обращения в суд не обойтись.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о правовых основаниях, процедурах и случаях, когда судебное разбирательство становится необходимым.

Правовые основания аннулирования прописки

Снятие с регистрации места жительства регулируется Законом "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине" и постановлением Кабинета министров №265 от 7 февраля 2022 года. Эти документы определяют четкие условия, при которых лицо можно снять с регистрации:

Выезд на постоянное проживание за границу. Смерть зарегистрированного лица. Заявление самого человека о снятии с регистрации. Заявление собственника жилья, если человек фактически не проживает по адресу. Решение суда, например, в случае потери права пользования жильем, выселения или признания человека безвестно отсутствующим или умершим.

Однако с 2022 года законодательство упростило процедуру для владельцев жилья.

"Если лицо не является совладельцем жилья и не проживает по адресу, его можно снять с регистрации без суда, подав заявление в ЦПАУ. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, которые появились около года назад", — отмечает адвокат Иван Черкашин.

Когда аннулирование прописки требует суда

Судебный путь необходим, если:

зарегистрированный человек отказывается добровольно сниматься с регистрации;

есть спор о праве собственности или общей совместной собственности (например, имущество, приобретенное в браке);

человек имеет долю в жилье или право на него по другим юридическим основаниям.

В таких случаях собственник подает иск в суд, предоставляя доказательства, что человек не проживает по адресу или утратило право пользования жильем. Суд может принять решение о снятии с регистрации даже без присутствия прописанного.

"Если имущество было приобретено в браке, даже после расторжения брака лицо может иметь право общей совместной собственности. В таком случае снять его с регистрации без суда незаконно", — объясняет Черкашин.

Судебное разбирательство может длиться от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности дела и предоставленных доказательств.

Порядок действий в суде

Если владелец вынужден обращаться в суд, нужно подготовить доказательства: документы о праве собственности, свидетельства о том, что лицо фактически не проживает по адресу, и другие материалы. После принятия решения суд обязывает органы регистрации снять человека с места жительства.

"Возможность снять человека с регистрации без суда через ЦПАУ существует, но только для тех, кто не имеет никаких прав собственности или пользования жильем. В более сложных случаях суд остается единственным путем", — заключает Черкашин.

Типичные проблемы собственников жилья

Многие украинцы сталкиваются с тем, что в квартире зарегистрированы люди, которые давно не живут там или вообще являются посторонними. Это могут быть бывшие супруги, родственники или знакомые. Такая ситуация создает проблемы с продажей или дарением жилья, а раньше требовала долгих судебных процедур.

Теперь же значительная часть случаев решается административно. Но если человек имеет даже минимальную долю или право пользования, придется обращаться в суд.

Как сообщалось, владелец жилья может выписать человека с регистрации даже без его согласия, предоставив документы, подтверждающие право собственности и оплату административного сбора. Однако, существует перечень людей, которых невозможно снять с регистрации по упрощенной процедуре. Законодательство защищает определенные категории граждан, ограничивая полную свободу действий владельца.

Также в Украине распространено ошибочное мнение, что прописка автоматически дает право на наследство. На самом деле, регистрация места жительства сама по себе не дает права собственности на недвижимость, а лишь может влиять на очередность наследования, если наследников нет.