Кого нельзя снять с регистрации места жительства в Украине

Защищенные законом — кого невозможно снять с регистрации в 2025
В Украине владелец жилья может инициировать снятие лица с регистрации даже без его согласия. Для этого подаются документы, подтверждающие личность и право собственности, а также квитанция об уплате админсбора. Однако закон не дает владельцам полной свободы действий. Есть группы людей, которых нельзя выписать по упрощенной процедуре.
Как отмечают в Центре предоставлении административных услуг г. Львова, прежде всего, кто защищен от снятия с регистрации, это владельцы или совладельцы жилья. Если человек владеет квартирой или даже долей в ней, его не могут снять с регистрации без его личного согласия.
К защищенным категориям относятся также несовершеннолетние дети. Закон не позволяет выписать ребенка без согласия обоих родителей или решения органа опеки. Если же родители снимаются с регистрации, то и ребенок автоматически снимается вместе с ними.
Отдельно выделяются дети-сироты и те, которые находятся под опекой. Их можно снять с регистрации только по согласованию органов опеки и попечительства.
Ограниченно дееспособные или недееспособные лица также имеют дополнительную защиту. Для их снятия с регистрации требуется согласие законных представителей.
Особенности снятия детей с регистрации
Процедура снятия с регистрации несовершеннолетних детей имеет свои особенности. Законодательство четко регулирует этот процесс, чтобы защитить права детей:
- Дети до 14 лет. Заявление о снятии с регистрации подают родители или законные представители по их взаимному согласию. Если один из родителей является собственником жилья, он не может выписать ребенка без разрешения второго родителя.
- Дети от 14 до 18 лет. В этом возрасте снятие с регистрации также требует согласия родителей. Однако есть исключение: если подросток является соискателем образования и зарегистрирован в общежитии, согласие родителей не требуется.
- Снятие вместе с родителями. Если родителей или одного из них снимают с задекларированного или зарегистрированного места жительства, ребенка обычно снимают вместе с ними, если нет других обстоятельств, например, решения суда.
Эти правила направлены на то, чтобы избежать ситуаций, когда дети остаются без официального места жительства.
Новые владельцы жилья и их ограничения
Интересно, что закон не предоставляет равных прав всем собственникам. Новый владелец жилья, получивший его в наследство или по договору дарения, не может сразу выписать людей, зарегистрированных в квартире. Это делается для того, чтобы не нарушать их жилищные права, которые существовали еще до смены собственника.
То есть наследник не имеет права автоматически снять с регистрации человека, который там уже жил. Этот вопрос может решаться только в судебном порядке.
Роль совладельцев в процедуре
Если жилье принадлежит нескольким лицам, ни один из совладельцев не может единолично инициировать снятие других лиц с регистрации. Нужно согласие всех собственников, иначе процедура невозможна.
Этот механизм позволяет защитить каждого владельца от возможных манипуляций и обеспечивает баланс интересов в общем имуществе.
Как подать заявление на снятие с регистрации
Для снятия лица с регистрации владелец жилья должен обратиться в орган регистрации или через ЦПАУ. Нужно подать:
- документ, удостоверяющий личность владельца;
- документ, подтверждающий право собственности на жилье;
- в случае подачи заявления через представителя - документ, подтверждающий его полномочия;
- подтверждение уплаты административного сбора (45,42 грн за каждое лицо).
Эти требования не применяются к защищенным категориям, описанных выше, без выполнения дополнительных условий, таких как согласие или решение суда.
