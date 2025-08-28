Кого не можна зняти з реєстрації місця проживання в Україні

Жінка вивчає документи. Фото: Freepik

В Україні власник житла може ініціювати зняття особи з реєстрації навіть без її згоди. Для цього подаються документи, які підтверджують особу та право власності, а також квитанція про сплату адмінзбору. Однак закон не дає власникам повної свободи дій. Є групи людей, яких не можна виписати зі спрощеною процедурою.

Як зазначають у Центрі наданні адміністративних послуг м. Львова, найперше, хто захищений від зняття з реєстрації, це власники або співвласники житла. Якщо людина володіє квартирою чи навіть часткою в ній, її не можуть зняти з реєстрації без її особистої згоди.

До захищених категорій належать також неповнолітні діти. Закон не дозволяє виписати дитину без згоди обох батьків чи рішення органу опіки. Якщо ж батьки знімаються з реєстрації, то й дитина автоматично знімається разом із ними.

Окремо виділяються діти-сироти та ті, що перебувають під опікою. Їх можна зняти з реєстрації тільки за погодженням органів опіки та піклування.

Обмежено дієздатні або недієздатні особи також мають додатковий захист. Для їхнього зняття з реєстрації потрібна згода законних представників.

Особливості зняття дітей з реєстрації

Процедура зняття з реєстрації неповнолітніх дітей має свої особливості. Законодавство чітко регулює цей процес, щоб захистити права дітей:

Діти до 14 років. Заяву про зняття з реєстрації подають батьки або законні представники за їхньою взаємною згодою. Якщо один із батьків є власником житла, він не може виписати дитину без дозволу другого з батьків. Діти від 14 до 18 років. У цьому віці зняття з реєстрації також потребує згоди батьків. Однак є виняток: якщо підліток є здобувачем освіти і зареєстрований у гуртожитку, згода батьків не потрібна. Зняття разом із батьками. Якщо батьків або одного з них знімають із задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, дитину зазвичай знімають разом із ними, якщо немає інших обставин, наприклад, рішення суду.

Ці правила спрямовані на те, щоб уникнути ситуацій, коли діти залишаються без офіційного місця проживання.

Нові власники житла і їхні обмеження

Цікаво, що закон не надає рівних прав усім власникам. Новий власник житла, який отримав його у спадок або за договором дарування, не може одразу виписати людей, зареєстрованих у квартирі. Це робиться для того, щоб не порушувати їхні житлові права, які існували ще до зміни власника.

Тобто спадкоємець не має права автоматично зняти з реєстрації людину, яка там вже жила. Це питання може вирішуватися лише у судовому порядку.

Роль співвласників у процедурі

Якщо житло належить кільком особам, жоден зі співвласників не може одноосібно ініціювати зняття інших осіб із реєстрації. Потрібна згода всіх власників, інакше процедура неможлива.

Цей механізм дозволяє захистити кожного власника від можливих маніпуляцій та забезпечує баланс інтересів у спільному майні.

Як подати заяву на зняття з реєстрації

Для зняття особи з реєстрації власник житла має звернутися до органу реєстрації або через ЦНАП. Потрібно подати:

документ, що посвідчує особу власника;

документ, що підтверджує право власності на житло;

у разі подання заяви через представника — документ, що підтверджує його повноваження;

підтвердження сплати адміністративного збору (45,42 грн за кожну особу).

Ці вимоги не застосовуються до захищених категорій, описаних вище, без виконання додаткових умов, таких як згода чи рішення суду.

