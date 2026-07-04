Неочікуваний рух курсу долара: чого українцям чекати на валютному ринку в липні

Обмін купюр долара в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці зможуть придбати купюри долара трохи дешевше в першій половині липня 2026 року. Офіційний курс почав помірно опускатися, що може свідчити про низхідну тенденцію. Ми дізналися, чи варто готуватися нашим громадянам до покращення на валютному ринку найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

На понеділок, 6 липня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 44,56 грн/дол. Ще наприкінці червня 2026 року показники наближалися до психологічної межі 45 грн/дол., однак несподівано регулятор змінив вектор. На думку економіста, в липні тенденція збережеться, оскільки немає причин для девальвації гривні.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Офіційний курс не дійшов до 45 грн/дол. Думаю, він ще знизиться в липні, тобто національна валюта буде помірно зміцнюватися. Якщо нічого поганого не відбудеться на фронті чи у відносинах із міжнародними партнерами, то ми пройдемо липень на нинішньому рівні", — зазначив Плотніков.

На його думку, протягом другого місяця літа зафіксується середній офіційний курс гривні до долара близько 44,70 грн/дол. Звісно, на готівковому ринку американську валюту продаватимуть дорожче на 15-25 копійок, однак різниця з червневими показниками буде суттєвою.

Проблеми з обміном доларів

Раніше ми розповідали, що в українців часто виникають проблеми з обміном купюр долара. В банках та інших фінансових установах можуть відмовляти клієнтам в обслуговуванні, якщо вони хочуть продати іноземну валюту старого зразка. Йдеться про готівку, випущену в 1996-2006 роках.

Причина пов'язана з відсутністю сучасних елементів захисту, що ускладнює перевірку валюти. Водночас Національний банк не встановлював жодних обмежень на обмін купюр долара, крім випадків сильного пошкодження та фальсифікації.

Якщо в обміннику не приймають старі гроші, необхідно повідомити про порушення в контролюючий орган. Регулятор ініціює перевірку установи та може ухвалити рішення про каральні заходи, а саме стягнення значного штрафу чи анулювання ліцензії на діяльність.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці повинні декларувати готівку на кордоні, інакше загрожують суттєві штрафи. Можна вивозити до 10 000 євро в еквіваленті без підтвердження джерел походження валюти. Розмір стягнення — 20% від суми перевищення.

Також Новини.LIVE розповідали, що Європейській центральний банк планує випустити купюри з новим дизайном. Замість абстрактних фігур на готівці можуть надрукувати портрети відомих діячів або зображення річок і птахів. Гроші з'являться в обігу ближче до кінця поточного десятиліття.