Оформлення спадщини з запізненням: як повернути право на майно

Людина пише заповіт. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть втратити право на спадщину, якщо вчасно не звернуться до нотаріуса. На оформлення заяви зазвичай дають пів року після смерті родича, але життєві обставини іноді заважають вкластися в цей строк. Навіть у такій ситуації є можливість зберегти майно, якщо виконати певні умови.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України, передає Новини.LIVE.

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Як отримати спадщину, якщо пропустили строки

Для прийняття спадщини відведено шість місяців з дня смерті людини або дня, з якого її офіційно оголосили померлою. Якщо спадкоємець жив окремо й за цей час не подав заяву, вважається, що він спадщину не прийняв.

Однак для людей, які постійно проживали разом з померлим, діє інше правило. Вони вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо протягом шести місяців не відмовилися від неї. Також автоматично приймають спадщину діти до 18 років, недієздатні люди та особи з обмеженою цивільною дієздатністю. Якщо спільне проживання складно підтвердити документами, це можна зробити через суд.

Тим, хто жив окремо та пропустив строк, залишаються два способи отримати спадщину:

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Домовитися з іншими спадкоємцями. Якщо всі, хто вже прийняв спадщину, дадуть письмову згоду, заяву можна подати нотаріусу без суду. У сільській місцевості це також може зробити уповноважена посадова особа місцевої ради. Звернутися до суду. Якщо домовитися не вдалося, можна попросити додатковий строк. Але доведеться довести, що подати заяву вчасно завадили справді серйозні обставини.

Які причини допоможуть повернути право на спадщину

Суд може піти назустріч людині, яка тривалий час хворіла, перебувала на строковій військовій службі, у відрядженні або за кордоном. Також враховують відбування покарання, велику відстань до спадкового майна, відсутність інформації про заповіт чи необхідність отримати іноземне свідоцтво про смерть з апостилем.

Натомість незнання правил оформлення спадщини, похилий вік, брак грошей на дорогу, погана погода чи переживання після смерті родича зазвичай не впливають на додатковий строк. Так само недостатньо аргументу, що людина не знала про майно померлого.

Підтвердити поважні причини можна медичними довідками, документами про відрядження, перебування за кордоном, листуванням та іншими доказами. Головне — показати, що саме ці обставини завадили звернутися до нотаріуса протягом шести місяців.

Що робити після рішення суду

Позов подають до спадкоємців, які вже отримали спадщину. Якщо таких немає, відповідачем буде відповідна територіальна громада. Коли справа стосується нерухомості, звертатися потрібно до суду за місцем розташування майна або його основної частини.

Якщо суд дозволить подати заяву пізніше, потрібно дочекатися набрання рішенням законної сили та звернутися до нотаріуса у визначений судом термін.

У Мін'юсті попередили, що вдруге отримати такий додатковий строк вже не вийде. Тому, якщо суд дав можливість виправити ситуацію, відкладати звернення до нотаріуса не можна.

Раніше Новини.LIVE писали, коли можна оскаржити свідоцтво про право на спадщину. Причиною може стати порушення прав інших спадкоємців, неправдиві документи або помилки під час оформлення майна. Звернутися до суду можна й після отримання спадщини, але важливо врахувати строки позовної давності та підготувати докази.

Також Новини.LIVE писали, як підтвердити родинний зв’язок, якщо виникли проблеми з оформленням спадщини. Допомогти можуть свідоцтва про народження, шлюб та інші документи, які підтверджують спорідненість. Якщо папери втрачені або містять помилки, спадкоємцю доведеться звернутися до суду й надати докази родинних відносин.