Оформление наследства с опозданием: как восстановить право на имущество

Человек пишет завещание. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут лишиться права на наследство, если вовремя не обратятся к нотариусу. На оформление заявления обычно дается полгода после смерти родственника, но жизненные обстоятельства иногда мешают уложиться в этот срок. Даже в такой ситуации есть возможность сохранить имущество, если выполнить определенные условия.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины, передает Новини.LIVE.

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Как получить наследство, если пропустили сроки

На принятие наследства отводится шесть месяцев со дня смерти человека или со дня, с которого его официально признали умершим. Если наследник жил отдельно и за это время не подал заявление, считается, что он наследство не принял.

Однако для людей, которые постоянно проживали вместе с умершим, действует другое правило. Они считаются принявшими наследство, если в течение шести месяцев не отказались от него. Также автоматически принимают наследство дети до 18 лет, недееспособные люди и лица с ограниченной гражданской дееспособностью. Если совместное проживание сложно подтвердить документами, это можно сделать через суд.

Тем, кто жил отдельно и пропустил срок, остаются два способа получить наследство:

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Договориться с другими наследниками. Если все, кто уже принял наследство, дадут письменное согласие, заявление можно подать нотариусу без суда. В сельской местности это также может сделать уполномоченное должностное лицо местного совета. Обратиться в суд. Если договориться не удалось, можно попросить дополнительный срок. Но придется доказать, что своевременной подаче заявления помешали действительно серьезные обстоятельства.

Какие причины помогут восстановить право на наследство

Суд может пойти навстречу человеку, который длительное время болел, находился на срочной военной службе, в командировке или за границей. Также учитываются отбывание наказания, большое расстояние до наследственного имущества, отсутствие информации о завещании или необходимость получения иностранного свидетельства о смерти с апостилем.

Зато незнание правил оформления наследства, преклонный возраст, нехватка денег на дорогу, плохая погода или переживания после смерти родственника обычно не влияют на предоставление дополнительного срока. Точно так же недостаточным является аргумент о том, что человек не знал об имуществе умершего.

Подтвердить уважительные причины можно медицинскими справками, документами о командировках, пребывании за границей, перепиской и другими доказательствами. Главное — показать, что именно эти обстоятельства помешали обратиться к нотариусу в течение шести месяцев.

Что делать после решения суда

Иск подается к наследникам, которые уже получили наследство. Если таких нет, ответчиком будет соответствующая территориальная община. Когда дело касается недвижимости, обращаться нужно в суд по месту нахождения имущества или его основной части.

Если суд разрешит подать заявление позже, нужно дождаться вступления решения в законную силу и обратиться к нотариусу в установленный судом срок.

В Минюсте предупредили, что во второй раз получить такой дополнительный срок уже не получится. Поэтому, если суд дал возможность исправить ситуацию, откладывать обращение к нотариусу нельзя.

Ранее Новини.LIVE писали, когда можно обжаловать свидетельство о праве на наследство. Причиной может стать нарушение прав других наследников, ложные документы или ошибки при оформлении имущества. Обратиться в суд можно и после получения наследства, но важно учесть сроки исковой давности и подготовить доказательства.

Также Новини.LIVE писали, как подтвердить родственную связь, если возникли проблемы с оформлением наследства. Помочь могут свидетельства о рождении, браке и другие документы, подтверждающие родство. Если документы утеряны или содержат ошибки, наследнику придется обратиться в суд и предоставить доказательства родственных связей.