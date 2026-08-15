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Головна Економіка Монети номіналом 1 копійка та 1 гривня: дорогі штампи на продаж

Монети номіналом 1 копійка та 1 гривня: дорогі штампи на продаж

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 07:25
Старі монети дорого коштують у 2026 році: що можуть вигідно продати українці
Дитина і дорослі дивляться на монети. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть заробити значні суми на дорогих копійках. Продаж монет — вигідна діяльність, оскільки деякі різновиди коштують тисячі гривень. Тобто один рідкісний виріб, який зацікавить колекціонерів, принесе непоганий дохід. Серед потенційно прибуткових у 2026 році — монети номіналом 1 гривня та 1 копійка давніх років емісії.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Монети-ягідки".

1 копійка 1994 року

Весь тираж друкували для банківського річного набору 1996 року, тобто монети не потрапили в готівковий обіг. Водночас їх зрідка продають на онлайн-аукціонах чи порталах з оголошеннями, а середня вартість коливається від 3 500 до 8 000 грн.

"Копійка 1994 року карбувалась з неіржавіючої сталі. Нумізмати стверджують, що в банківських наборах зустрічався лише різновид 1БВ. Тираж 1 копійки 1994 був маленьким, тому вартість монети висока", — уточнили фахівці порталу.

Монети номіналом 1 копійка і 1 гривня: які штампи дорого коштують - фото 1
1 копійка 1994 року випуску. Фото: Монети-ягідки

Також можна відшукати різновиди 2БА, 2БВ та 3БА, які називають "хуліганками". Це монети, виготовлені невідомо ким спеціально для заробітку на нумізматах. Їх карбували з різних матеріалів, зокрема латуні, міді, алюміній та срібла. Ціна на аукціонах теж доходить до 8 000 грн.

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1 гривня 2001 року

Монети перебували в готівковому обігу, а тираж номіналу становив близько 100 млн екземплярів. Щоб дорого продати 1 гривню, доведеться знайти дійсно рідкісний штамп. До 5 000 грн коштує  різновид 1АДг, характерна особливість якого — гладкий гурт.

Враховуючи цінність монети, її часто підробляють аферисти: беруть звичайну копійку аналогічного номіналу 2001 року карбування та спилюють написи на гурті, видаючи за дорогий штамп.

Монети номіналом 1 копійка і 1 гривня: які штампи дорого коштують - фото 2
1 гривня 2001 року карбування. Фото: Монети-ягідки

Аби визначити справжність металевих грошей, необхідно дізнатися параметри: вага повинна становити 6,8 грама, а діаметр — 26 мм. Більшість різновидів номіналу 1 гривня 2001 року випуску коштують дешево або кілька сотень гривень максимум.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк випустив монету номіналом 5 гривень, присвячену безпілотному надводному комплексу. Йдеться про дрони Sea Baby, розроблені Службою безпеки України. Вони брали участь у багатьох операціях, спрямованих проти ворожих цілей у Чорному морі.

Також Новини.LIVE розповідали, що НБУ поступово вилучає з обігу купюри по 500 гривень. Йдеться про зразки третього покоління, які з часом замінять на більш захищені банкноти. Ці гроші не видають у касах банків, однак вони не втратили статус платіжного засобу.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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