Старые монеты дорого стоят в 2026 году: что украинцы могут выгодно продать

Ребенок и взрослые смотрят на монеты. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут заработать значительные суммы на дорогих копейках. Продажа монет — выгодный бизнес, поскольку некоторые разновидности стоят тысячи гривен. То есть одна редкая монета, которая заинтересует коллекционеров, принесет неплохой доход. Среди потенциально прибыльных в 2026 году — монеты номиналом 1 гривна и 1 копейка давних лет эмиссии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Монеты-ягодки".

1 копейка 1994 года

Весь тираж создали специально для банковского годового набора 1996 года, то есть монеты не попали в наличный оборот. В то же время их изредка продают на онлайн-аукционах или порталах с объявлениями, а средняя стоимость колеблется от 3 500 до 8 000 грн.

"Копейка 1994 года чеканилась из нержавеющей стали. Нумизматы утверждают, что в банковских наборах встречался только разновидность 1БВ. Тираж 1 копейки 1994 года был небольшим, поэтому стоимость монеты высокая", — уточнили специалисты портала.

1 копейка 1994 года выпуска. Фото: Монеты-ягодки

Также можно найти разновидности 2БА, 2БВ и 3БА, которые называют "хулиганками". Это монеты, изготовленные неизвестно кем специально для наживы на нумизматах. Их чеканили из различных материалов, в частности латуни, меди, алюминия и серебра. Цена на аукционах тоже доходит до 8 000 грн.

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1 гривна 2001 года

Монеты находились в наличном обращении, а тираж номинала составил около 100 млн экземпляров. Чтобы дорого продать 1 гривну, придется найти действительно редкий штамп. До 5 000 грн стоит разновидность 1АДг, характерная особенность которой — гладкий гурт.

Учитывая ценность монеты, ее часто подделывают мошенники: берут обычную копейку аналогичного номинала 2001 года чеканки и спиливают надписи на гурте, выдавая за дорогой штамп.

1 гривна 2001 года чеканки. Фото: Монеты-ягодки

Чтобы определить подлинность металлических монет, необходимо узнать параметры: вес должен составлять 6,8 грамма, а диаметр — 26 мм. Большинство разновидностей номинала 1 гривна 2001 года выпуска стоят недорого или максимум несколько сотен гривен.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Национальный банк выпустил монету номиналом 5 гривен, посвященную беспилотному надводному комплексу. Речь идет о дронах Sea Baby, разработанных Службой безопасности Украины. Они принимали участие во многих операциях, направленных против вражеских целей в Черном море.

Также Новини.LIVE сообщали, что НБУ постепенно изымает из обращения купюры по 500 гривен. Речь идет об образцах третьего поколения, которые со временем будут заменены на более защищенные банкноты. Эти деньги не выдают в кассах банков, но они не утратили статус платежного средства.