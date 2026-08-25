Сервіси Ощадбанку стали недоступні 25 серпня: в чому проблема і коли відновлять роботу

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Ощадбанк попередив українців про обмеження доступу до певних банківських сервісів. Клієнти не зможуть скористатися мобільним застосунком і відвідати офіційний сайт фінансової установи. Як відомо, спрацювала система безпеки, однак причини не називалися. Роботу сервісів обіцяли відновити до 17:00.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.

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Які сервіси Ощадбанку не працюють

Близько 14:30 у вівторок, 25 серпня, в Ощадбанку повідомили про часткове обмеження доступу до електронних сервісів. Йдеться про мобільний застосунок, офіційний портал та інструменти для юридичних осіб. Причина — спрацювала система безпеки.

"До 17:00 робота систем має бути повністю стабілізована. Перепрошуємо за тимчасові незручності. Працюємо задля вашої безпеки", — уточнили в Ощадбанку.

Скарги українців на збій у роботі сервісів Ощадбанку. Фото: скриншот

Ліміти на картках Ощадбанку

Користувачам послуг державного банку може знадобитися змінити ліміти на грошові операції. Проте не всі клієнти знають, як керувати цими параметрами і чи дозволено взагалі втручатися в обмеження, встановлені фінансовою установою.

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Дійсно, не всі ліміти вдасться змінити. Дізнатися детальну інформацію можна в налаштуваннях картки: потрібно обрати відповідний пункт у переліку і ввести суму, заборонити операцію чи дозволити здійснювати перекази без обмежень.

Для збереження змін необхідно ввести підтверджувальний код доступу. Альтернативний спосіб — скористатися функціоналом чат-бота Ощадбанку. Треба лише натиснути кнопку "Розпочати", вказати фінансовий номер телефону та слідувати інструкціям.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що податкова служба може в судовому порядку домогтися розкриття банківської таємниці. Зокрема ПриватБанку довелося відкрити інформацію про колишнього ФОПа. Контролюючий орган дізнався про рух коштів на чотирьох рахунках підприємця.

Також Новини.LIVE розповідали, що НБУ пропонує дозволити банкам використовувати штучний інтелект для виявлення підозрілих платежів і шахрайських схем. Ми розібралися, які ознаки підвищеного ризику будуть використовувати фінансові установи, якщо нові правила ухвалять.