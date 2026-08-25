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Мобильное приложение Ощадбанка и другие сервисы недоступны: детали

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Дата публикации 25 августа 2026 15:08
Сервисы Ощадбанка стали недоступны 25 августа: в чем проблема и когда возобновят работу
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Ощадбанк предупредил украинцев об ограничении доступа к некоторым банковским сервисам. Клиенты не смогут воспользоваться мобильным приложением и зайти на официальный сайт финансового учреждения. Как известно, сработала система безопасности, однако причины не назывались. Работу сервисов обещали возобновить до 17:00.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ощадбанк.

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Какие сервисы Ощадбанка не работают

Около 14:30 во вторник, 25 августа, в Ощадбанке сообщили о частичном ограничении доступа к электронным сервисам. Речь идет о мобильном приложении, официальном портале и инструментах для юридических лиц. Причина — сработала система безопасности.

"К 17:00 работа систем должна быть полностью стабилизирована. Извиняемся за временные неудобства. Работаем в целях вашей безопасности", — уточнили в Ощадбанке.

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Жалобы украинцев на сбой в работе сервисов Ощадбанка. Фото: скриншот

Лимиты на карточках Ощадбанка

Пользователям услуг государственного банка может потребоваться изменить лимиты на денежные операции. Однако не все клиенты знают, как управлять этими параметрами и разрешено ли вообще вмешиваться в ограничения, установленные финансовым учреждением.

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Действительно, не все лимиты удастся поменять. Узнать подробную информацию можно в настройках карты: нужно выбрать соответствующий пункт в списке и ввести сумму, запретить операцию или разрешить перевод без ограничений.

Для сохранения изменений необходимо ввести подтверждающий код доступа. Альтернативный способ — воспользоваться функционалом чат-бота Ощадбанка. Нужно только нажать кнопку "Начать", указать номер телефона и следовать инструкциям.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что налоговая служба может в судебном порядке добиться раскрытия банковской тайны. В частности ПриватБанку пришлось открыть информацию о бывшем ФЛП. Контролирующий орган узнал о движении средств на четырех счетах предпринимателя.

Также Новини.LIVE рассказывали, что НБУ предлагает разрешить банкам использовать искусственный интеллект для выявления подозрительных платежей и мошеннических схем. Мы разобрались, какие признаки повышенного риска будут использовать финансовые учреждения, если примут новые правила.

Ощадбанк банки сбой сервис мобильный Ощад
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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