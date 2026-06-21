Курс євро зайняв вигідну позицію: до яких змін готуватися наприкінці червня

Обмін купюр євро в Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці можуть вигідніше придбати купюри євро, оскільки офіційний курс різко впав. Всього за одну добу показники опустилися на 48 копійок. Не завадить дізнатися, чим пояснюється така динаміка і до чого готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

Станом на 16 червня 2026 року офіційний курс гривні до євро перебував на рекордному рівні — 52,03 грн. А вже 19 червня опустився до показника 51,45 грн. Доволі нетипова ситуація пояснюється тимчасовим зміцненням долара до 1,14 дол./євро у головній валютній парі.

"Ми традиційно говоримо, що євро в Україні рахується через долар. Тому з цієї точки зору жодних глобальних тенденцій немає. І не буде, скоріше за все, до осіннього періоду — кінця серця або початку вересня", — зазначив експерт.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Через оголошення перемир’я між США та Іраном долар зміцнів на глобальному валютному ринку, завдяки чому курс євро в Україні знизився. Однак вже 19 червня показник повернувся на попередній рівень 1,16 дол./євро внаслідок порушення Іраном мирної угоди і блокування Ормузької протоки.

Які монети євро дійсні в Україні

Згідно з інформацією на сайті Європейського центрального банку, серія монет складається з восьми різних номіналів:

1 цент;

2 центи;

5 центів;

10 центів;

20 центів;

50 центів;

1 євро;

2 євро.

Одна зі сторін завжди вказує на країну-емітента, інша містить зображення ЄС, що символізує єдність. На монетах номіналом 1, 2 та 5 центів викарбували Європу в порівнянні з Африкою та Азією на глобусі. Дизайн спільних сторін розробили в Королівському Бельгійському монетному дворі.

Що цікаво, кожна країна може випускати два пам'ятні нумізматичні вироби на рік номіналом 2 євро. Вони повинні характеризуватися аналогічними властивостями і містити однакову спільну сторону, що й звичайні монети відповідного номіналу. Різниця допускається лише в дизайні національної сторони.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть українці використовувати купюри долара старого зразка. Закон дозволяє обмін і розрахунки банкнотами, випущеними Федеральною резервною системою США після 1914 році. Ці гроші зберегли статус платіжного засобу в усьому світі.

Також Новини.LIVE розповідали, що Національний банк презентував нові гривневі купюри. Регулятор випустив в обіг банкноти номіналом 100 гривень з написом "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Інші елементи дизайну залишилися незмінними.